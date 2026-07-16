Reabren la playa Siboney en Santiago de Cuba tras descartar peligro por presencia de tiburones

La playa Siboney, el balneario más popular de Santiago de Cuba, fue declarada oficialmente abierta este jueves a las 11:25 de la mañana, luego de que buzos completaran una evaluación exhaustiva del área y descartaran cualquier riesgo por presencia de tiburones, según anunció Aris Arias Batalla, responsable provincial de Operaciones y Socorro de Seguridad Acuática.

«Ningún peligro ni ningún riesgo, por lo que se declara la apertura de la playa», afirmó Arias Batalla en su comunicado, en el que también mostró la bandera verde izada como señal de baño libre y seguro.

Tras la reapertura, el funcionario llamó a los santiagueros a disfrutar del balneario con tranquilidad: «A disfrutar de una recreación sana y segura en Playa Siboney».

El cierre había sido ordenado el martes tras el avistamiento de un tiburón de aproximadamente dos metros que rondaba el litoral desde el domingo.

El monitoreo que permitió la reapertura estuvo a cargo de un equipo multisectorial integrado por buzos del Acuario Baconao, efectivos del destacamento de Salvamento y Rescate, y pescadores con experiencia en la localidad, coordinados con especialistas del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO).

El episodio generó alarma entre los santiagueros, en parte por la demora de las autoridades en reaccionar.

Una vecina identificada como Dagmara Maceira grabó un video en el que relató con angustia que el animal había estado a escasos metros de donde sus hijas se bañaban, y denunció públicamente la presencia del pez en la playa durante varios días sin que se colocaran señales de peligro ni se estableciera restricción alguna.

«Es increíble como hay tiburones en la playa de Siboney hace días y nadie dice nada, no hay señal de peligro en la playa, no han prohibido el baño, no han cerrado la playa», escribió Maceira en redes sociales.

A pesar del cierre oficial decretado el martes, el propio Arias Batalla reconoció que algunas personas continuaron ingresando al agua, ignorando las advertencias de las autoridades.

Siboney, ubicada a unos 15 km al este de la capital provincial sobre el litoral sur del Mar Caribe, registra su mayor afluencia precisamente entre junio y septiembre, coincidiendo con el verano y las vacaciones escolares, lo que amplificó el impacto del cierre entre la población.

El incidente se suma a una serie de episodios similares registrados en Cuba. En mayo, un tiburón de más de 500 kg fue capturado en la playa de Yumurí, en Baracoa, y en diciembre de 2024, varios tiburones nadaron cerca de la orilla en Cayo Santa María, Villa Clara, obligando a evacuar temporalmente a los bañistas.

Históricamente, los ataques de tiburones en Cuba son muy poco frecuentes: entre 1749 y 2023 se registraron aproximadamente 47 incidentes en todo el archipiélago, con 23 muertes confirmadas. El último ataque fatal ocurrió en noviembre de 2017 en Guardalavaca, Holguín, donde perdió la vida un joven de 22 años.