Un caimán fuerza la entrada de una casa en Florida y termina nadando en la piscina

Inesperado visitante: Caimán de más de nueve pies irrumpió en una piscina residencial de Florida

Un caimán de casi tres metros irrumpió en la piscina de una vivienda en Toscana Isles, una comunidad residencial del condado de Sarasota, Florida, tras empujar y romper la estructura de malla que protegía el área, según informó la Policía de la Ciudad de Venice.

El incidente ocurrió el martes a las 5:45 de la madrugada. La cámara de seguridad Ring instalada en la propiedad detectó al intruso y alertó al dueño de la vivienda, quien pudo constatar en tiempo real cómo el reptil, de 2.84 metros (nueve pies y cuatro pulgadas), se daba un chapuzón matutino en su piscina.

Un capturador autorizado del Programa Estatal de Aligátores Molestos (SNAP) de la Comisión de Conservación de Pesca y Fauna Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) retiró al animal sin que se registraran heridos.

Toscana Isles es una urbanización cerrada en Nokomis, al norte de Venice, rodeada de más de 200 acres de lagos interconectados, un entorno que favorece la presencia habitual de vida silvestre acuática y hace más probable este tipo de encuentros.

La Policía de Venice aprovechó la publicación para recordar a los residentes las medidas básicas de convivencia con estos reptiles: observarlos siempre desde una distancia segura, mantener a las mascotas con correa y alejadas de la orilla del agua, y evitar que los niños se acerquen a estanques, lagos o canales. Cualquier avistamiento de un caimán que represente una amenaza debe reportarse al número de la FWC: 866-FWC-GATOR (866-392-4286).

«No dejes que tu rutina matutina se convierta en una historia de 'hasta luego, caimán'», escribió la Policía de Venice al cerrar su publicación, instando a los vecinos a respetar el espacio de estos animales salvajes.

Las autoridades recordaron que Florida se encuentra en plena temporada de anidación de caimanes.

La época de apareamiento transcurre entre mayo y junio, las hembras construyen nidos y depositan huevos entre finales de junio y principios de julio, y las crías suelen emerger entre mediados de agosto y principios de septiembre.

Durante julio, los ejemplares adultos incrementan su presencia en zonas residenciales porque las hembras defienden agresivamente sus nidos.

Este episodio no es el primero de su tipo en la zona. En abril de 2024, un caimán forzó la cerradura de una puerta y entró a la cocina de una residencia en Venice, y fueron necesarios cinco funcionarios de la FWC para retirarlo.

De igual forma, en marzo de 2025, otro ejemplar rompió la malla de una puerta de patio y apareció en la cocina de una casa en Fort Myers, en el suroeste de Florida, y en octubre de ese mismo año un caimán gigante intentó colarse en una vivienda en Ave María, en el condado de Collier.