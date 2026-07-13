Florida explica por qué los caimanes están más activos tras ataques en pocas semanas

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Tres ataques de caimanes registrados en menos de dos semanas han puesto en alerta a Florida y reavivado la preocupación entre residentes y visitantes. Ante la sucesión de incidentes, las autoridades estatales explicaron que el aumento de la actividad de estos reptiles responde a una combinación de factores estacionales y a la intensa sequía que afecta al estado.

El primer caso ocurrió el 21 de junio, cuando un joven de 19 años fue mordido mientras practicaba buceo de superficie en el río Rainbow, en el condado de Marion, recuerda la cadena NBC Miami.

Una semana después, el 28 de junio, Brittany Clark, de 31 años y residente de Orlando, murió tras ser atacada por un caimán de aproximadamente cuatro metros en el río Econlockhatchee, dentro del Bosque Estatal Little Big Econ, en el condado de Seminole. La mujer caminaba junto a su novio y una amiga cuando ocurrió el ataque, el primero con desenlace fatal registrado en ese condado.

El 3 de julio, un tercer incidente dejó herido a un hombre que pescaba en el patio trasero de su vivienda, alimentando la preocupación por la creciente presencia de estos reptiles cerca de zonas habitadas.

Según la Comisión de Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida (FWC), el verano es el período de mayor actividad para los caimanes debido a que son animales de sangre fría y las altas temperaturas favorecen su metabolismo y movilidad.

A ello se suma el ciclo reproductivo. La primavera marca el inicio de la temporada de cortejo y apareamiento, mientras que a finales de junio y principios de julio las hembras construyen sus nidos y depositan los huevos.

Aunque algunos especialistas consideran que la protección de los nidos puede hacer que las hembras reaccionen con mayor agresividad, la FWC aclara que «las actividades de apareamiento de los caimanes rara vez están relacionadas con ataques».

Las autoridades consideran que el principal factor detrás del incremento de avistamientos este año es la grave sequía que afecta a Florida. Amplias zonas del norte del estado se encuentran en nivel de sequía excepcional y otras regiones del centro-norte enfrentan condiciones extremas.

«La sequía disminuye la disponibilidad de su hábitat», explicó la FWC, lo que obliga a los caimanes a desplazarse en busca de agua, concentrarse en lagos, canales y estanques de menor tamaño y acercarse con mayor frecuencia a áreas residenciales.

La situación es especialmente crítica en los Everglades, donde se registra la peor sequía de los últimos 25 años, un escenario que favorece el desplazamiento de estos reptiles hacia espacios compartidos con la población.

Las estadísticas muestran que los ataques siguen siendo poco frecuentes, aunque no excepcionales. Desde 1948, la FWC ha documentado 500 mordeduras no provocadas, de las cuales 33 fueron mortales, incluida la muerte de Brittany Clark.

Solo en 2025 se registraron 13 ataques, dos de ellos con resultado fatal, según datos del Centro de Vida Silvestre de Florida.

Ante este panorama, la FWC recomienda mantener siempre una distancia prudente de cualquier caimán, nadar únicamente en zonas habilitadas y durante el día, evitar entrar al agua entre el anochecer y el amanecer —cuando estos animales son más activos— y llevar a las mascotas con correa y alejadas de la orilla.

La comisión también recuerda que alimentar a un caimán es ilegal, ya que el animal puede perder su temor natural hacia las personas y comenzar a asociarlas con una fuente de alimento, aumentando el riesgo de incidentes.

En caso de detectar un ejemplar que represente un peligro, los residentes pueden comunicarse con la línea gratuita 866-FWC-GATOR (866-392-4286), mediante la cual la FWC envía tramperos autorizados para capturar o retirar al animal de forma segura.