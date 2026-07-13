Florida explica por qué los caimanes están más activos tras ataques en pocas semanas

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Tres ataques de caimanes registrados en menos de dos semanas han puesto en alerta a Florida y reavivado la preocupación entre residentes y visitantes. Ante la sucesión de incidentes, las autoridades estatales explicaron que el aumento de la actividad de estos reptiles responde a una combinación de factores estacionales y a la intensa sequía que afecta al estado.
El primer caso ocurrió el 21 de junio, cuando un joven de 19 años fue mordido mientras practicaba buceo de superficie en el río Rainbow, en el condado de Marion, recuerda la cadena NBC Miami.
Una semana después, el 28 de junio, Brittany Clark, de 31 años y residente de Orlando, murió tras ser atacada por un caimán de aproximadamente cuatro metros en el río Econlockhatchee, dentro del Bosque Estatal Little Big Econ, en el condado de Seminole. La mujer caminaba junto a su novio y una amiga cuando ocurrió el ataque, el primero con desenlace fatal registrado en ese condado.
El 3 de julio, un tercer incidente dejó herido a un hombre que pescaba en el patio trasero de su vivienda, alimentando la preocupación por la creciente presencia de estos reptiles cerca de zonas habitadas.
Según la Comisión de Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida (FWC), el verano es el período de mayor actividad para los caimanes debido a que son animales de sangre fría y las altas temperaturas favorecen su metabolismo y movilidad.
A ello se suma el ciclo reproductivo. La primavera marca el inicio de la temporada de cortejo y apareamiento, mientras que a finales de junio y principios de julio las hembras construyen sus nidos y depositan los huevos.
Aunque algunos especialistas consideran que la protección de los nidos puede hacer que las hembras reaccionen con mayor agresividad, la FWC aclara que «las actividades de apareamiento de los caimanes rara vez están relacionadas con ataques».
Las autoridades consideran que el principal factor detrás del incremento de avistamientos este año es la grave sequía que afecta a Florida. Amplias zonas del norte del estado se encuentran en nivel de sequía excepcional y otras regiones del centro-norte enfrentan condiciones extremas.
«La sequía disminuye la disponibilidad de su hábitat», explicó la FWC, lo que obliga a los caimanes a desplazarse en busca de agua, concentrarse en lagos, canales y estanques de menor tamaño y acercarse con mayor frecuencia a áreas residenciales.
La situación es especialmente crítica en los Everglades, donde se registra la peor sequía de los últimos 25 años, un escenario que favorece el desplazamiento de estos reptiles hacia espacios compartidos con la población.
Las estadísticas muestran que los ataques siguen siendo poco frecuentes, aunque no excepcionales. Desde 1948, la FWC ha documentado 500 mordeduras no provocadas, de las cuales 33 fueron mortales, incluida la muerte de Brittany Clark.
Solo en 2025 se registraron 13 ataques, dos de ellos con resultado fatal, según datos del Centro de Vida Silvestre de Florida.
Ante este panorama, la FWC recomienda mantener siempre una distancia prudente de cualquier caimán, nadar únicamente en zonas habilitadas y durante el día, evitar entrar al agua entre el anochecer y el amanecer —cuando estos animales son más activos— y llevar a las mascotas con correa y alejadas de la orilla.
La comisión también recuerda que alimentar a un caimán es ilegal, ya que el animal puede perder su temor natural hacia las personas y comenzar a asociarlas con una fuente de alimento, aumentando el riesgo de incidentes.
En caso de detectar un ejemplar que represente un peligro, los residentes pueden comunicarse con la línea gratuita 866-FWC-GATOR (866-392-4286), mediante la cual la FWC envía tramperos autorizados para capturar o retirar al animal de forma segura.
Preguntas Frecuentes sobre la Actividad de los Caimanes en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los caimanes están más activos en Florida durante el verano?
Los caimanes están más activos en verano debido a las altas temperaturas que favorecen su metabolismo y movilidad. Además, este período coincide con el ciclo reproductivo, donde las hembras construyen nidos y depositan huevos. La intensa sequía también obliga a los caimanes a buscar agua, acercándose a áreas residenciales.
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¿Cómo afecta la sequía a la actividad de los caimanes en Florida?
La sequía disminuye la disponibilidad de hábitat para los caimanes, obligándolos a desplazarse en busca de agua. Esto resulta en una mayor concentración en lagos, canales y estanques, y aumenta la frecuencia con la que se acercan a zonas habitadas. La situación es crítica en áreas como los Everglades, donde la sequía es la peor en 25 años.
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¿Cuáles son las recomendaciones para evitar ataques de caimanes?
Las autoridades recomiendan mantener una distancia prudente de los caimanes, nadar solo en zonas habilitadas y evitar el agua al anochecer y al amanecer. También es crucial no alimentarlos, ya que esto puede hacer que los animales pierdan su miedo natural a las personas y aumenten el riesgo de ataques.
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¿Qué hacer si se detecta un caimán que representa un peligro?
Si se detecta un caimán peligroso, es importante contactar a la línea gratuita 866-FWC-GATOR (866-392-4286). La Comisión de Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida enviará tramperos autorizados para capturar o retirar al animal de manera segura.
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¿Cuál es la incidencia de ataques de caimanes en Florida?
Desde 1948, se han documentado 500 mordeduras no provocadas, de las cuales 33 han sido mortales. Aunque los ataques no son excepcionales, la probabilidad de sufrir un ataque grave no provocado es baja, aproximadamente uno en 3.1 millones. La mayoría de los incidentes se deben a comportamientos humanos de riesgo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.