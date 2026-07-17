«Muchas mordeduras pueden prevenirse»: experto alerta sobre errores humanos tras tres ataques de caimanes en Florida

Una serie de tres ataques de caimanes en menos de dos semanas en el centro de Florida reavivó el debate sobre la prevención, luego de que una mujer de 31 años muriera y un niño perdiera la mano en incidentes ocurridos con apenas 24 horas de diferencia.

Brittany Clark, residente de Orlando, falleció el 28 de junio tras ser atacada por un caimán de casi cuatro metros mientras nadaba en el río Econlockhatchee, dentro del Bosque Estatal Little Big Econ, en el condado de Seminole.

Su novio, Chance Allison, intentó desesperadamente liberarla de las mandíbulas del reptil y le practicó reanimación cardiopulmonar en la orilla, pero Clark murió por hemorragia masiva antes de llegar al hospital.

La persona que llamó al servicio de emergencias describió las heridas como «horribles».

Clark sufrió mordeduras en ambos brazos; fue el primer ataque fatal registrado en el condado de Seminole y el número 33 en la historia del estado desde 1948.

Allison declaró a NBC News que nadie les advirtió del peligro: «Nadie nos dijo que no entráramos. Hablamos con una persona que solo mencionó que solía llevar a sus perros allí, pero nada más».

Un día antes, el 27 de junio, Brodie Terry, un niño de 11 años de Pensilvania que vacacionaba en Florida, perdió la mano derecha cuando un caimán de 2,62 metros lo atacó mientras devolvía un pez al agua en Nelson Fish Camp, en el condado de Marion.

Su padre se lanzó sobre el reptil e intentó abrirle la boca a la fuerza, pero el animal ejecutó el llamado «giro de la muerte» y seccionó la mano del menor.

Brodie fue sometido a varias cirugías de emergencia y regresó a Pensilvania para rehabilitación tras recibir el alta.

El primer incidente de la serie había ocurrido el 21 de junio, cuando un joven de 19 años fue mordido mientras practicaba buceo de superficie en el río Rainbow, también en el condado de Marion.

Las autoridades cerraron temporalmente el río y capturaron al caimán responsable.

Ante la acumulación de incidentes, el Dr. Frank Mazzotti, profesor de ecología de vida silvestre de la Universidad de Florida, subrayó a CNN que la mayoría de estos encuentros son evitables.

«Muchas mordeduras pueden prevenirse si los humanos son conscientes de su entorno y minimizan los comportamientos arriesgados», advirtió Mazzotti, coautor de un estudio publicado en 2025 en la revista Human–Wildlife Interactions que concluyó que el 96% de los ataques de caimanes en Florida se atribuyen a conductas humanas de riesgo.

La investigación, realizada junto a especialistas de Centre College (Kentucky), identificó que nadar en zonas con presencia conocida de caimanes explica el 48% de los casos, mientras que entrar deliberadamente en aguas habitadas por estos reptiles concentra la mayor proporción de ataques fatales.

«La conciencia situacional y las decisiones informadas, especialmente durante actividades recreativas en territorio de caimanes, pueden ayudar a proteger tanto a las personas como a la vida silvestre», concluyó Mazzotti.

Florida alberga aproximadamente 1,3 millones de caimanes y promedia alrededor de ocho mordeduras no provocadas al año, según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC, por sus siglas en inglés).

En 2025 se registraron 13 ataques, dos de ellos mortales, recordó CNN.

Las autoridades atribuyen el aumento de avistamientos en 2026 a la grave sequía que afecta al estado, la peor en los Everglades en 25 años, que reduce el hábitat disponible y obliga a los reptiles a desplazarse hacia zonas habitadas.

La FWC recomienda mantener una distancia mínima de seis metros de los caimanes, nadar solo en zonas habilitadas y durante el día, y reportar animales peligrosos al 866-FWC-GATOR.