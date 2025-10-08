VIRAL: Así fue la visita de un gigantesco caimán a una casa en Florida

Un enorme caimán fue sorprendido intentando entrar a una vivienda en la localidad de Ave María, en el condado de Collier, Florida.

El insólito momento fue captado en video y se ha viralizado en redes sociales en los últimos días.

El autor de la grabación, Erling Berg, compartió el material en sus redes y explicó que el hecho ocurrió el pasado jueves, cuando se encontró cara a cara con el reptil justo frente a la casa de un amigo.

Según relató, el animal permaneció solo por un rato antes de regresar tranquilamente a uno de los estanques del vecindario.

Caimanes en zonas residenciales: Un fenómeno frecuente en Florida

Para los residentes de Florida, este tipo de encuentros es usual.

Durante la temporada de apareamiento, es común que los caimanes se desplacen fuera de su hábitat habitual en busca de nuevas zonas para establecerse, lo que los lleva con frecuencia a áreas urbanas y suburbanas.

Este caso se suma a otros episodios recientes en el estado.

En mayo, por ejemplo, un caimán fue captado acercándose a la puerta de una casa en la comunidad de Tortuga, también en Florida. En aquel caso, el animal parecía incluso "tocar" la puerta antes de ser capturado por agentes que acudieron rápidamente al lugar.

Fue posteriormente entregado, sin heridas, a un trampero autorizado.

Recomendaciones de las autoridades

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recuerdan a la población que deben mantener la calma y evitar cualquier interacción con los animales.

En caso de avistamiento o amenaza, lo recomendable es contactar a la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), la agencia encargada del manejo de fauna salvaje en el estado.

Los expertos advierten que es crucial mantenerse alerta y seguir las recomendaciones oficiales para evitar incidentes mayores.