«Tengo muy pocas esperanzas»: cubana describe la vida en la isla como un Juego del Calamar

Una cubana identificada como Vivian Mendo publicó en Facebook un desgarrador testimonio sobre la vida cotidiana en Cuba, comparando la realidad de la isla con la serie surcoreana El Juego del Calamar a la vez que lanzó un grito de auxilio.

«Tengo muy pocas esperanzas...lo digo SINCERAMENTE...el día a día en este 'JUEGO DEL CALAMAR' nos mella lo poco que nos queda de voluntad...los que tenemos fe en Dios nos refugiamos en su palabra y la oración...pero el Valle es tenebroso y caer en la tentación de rendirse es prácticamente inevitable», escribió Mendo.

Junto al texto, la cubana publicó una fotografía que condensa en una sola imagen la crisis que atraviesa la isla: una cocina artesanal fabricada con la carcasa de un ventilador de mesa reciclado, dos tapas de ollas, y un tercer detalle que resulta revelador: un muñeco del personaje Ansiedad, de la segunda entrega de Intensamente, que representa el desgaste emocional, la angustia permanente y la incertidumbre con las que muchos cubanos enfrentan cada jornada.

«¿Quién dijo que el apocalipsis zombie es cosa del futuro? Basta salir a la calle y ver los cerebros apagados en todas partes, solo pensando en comida...es una epidemia a la que vamos sucumbiendo uno tras otro...pensar que queda alguien sano, es risible... la ansiedad es el primero de los síntomas: y ésa ya la tenemos TODOS», advierte en su publicación.

Mendo también describe las noches sin electricidad con una crudeza que refleja lo que millones de cubanos viven a diario: «A veces, en medio de las noches en las que nos deshidratamos sobre las sábanas o cuando los ojos me lloran encendiendo mi cocina improvisada de carbón, aprovecho para fantasear con una realidad distinta».

Mendo cierra su publicación sin pedir una solución para sí misma: «No pienso ya en la cura...tal vez sea demasiado tarde para muchos de nosotros...pero sí sería una gran proeza salvar a los que quedan, los que aún tienen tiempo, los que puedan luego contar la historia de LA GRAN PLAGA, para que no se repita».

Las redes sociales se han convertido, en los últimos años, en espejo de la angustia que padecen los cubanos.

Recientemente, una madre en Centro Habana salió a la calle a gritar frente a la sede de la CTC por los apagones interminables, y otra cubana anunció el 5 de julio que vende su casa porque ya no puede llamarla hogar, cocinando con carbón y sin agua.

La fabricación de fogones artesanales con ventiladores, latas y ollas recicladas se ha extendido por toda la isla ante la desaparición total del gas licuado en muchos municipios, una odisea cotidiana que muchos cubanos documentan en redes sociales.

El impacto en la salud mental ha sido documentado científicamente. Un estudio publicado en mayo de 2026 en la revista Social Science & Medicine, basado en una encuesta a 415 adultos cubanos, reveló que el 55,4% presenta depresión extremadamente severa, el 66% sufre ansiedad severa y el 65,8% padece estrés extremo.

El investigador Rolando Cartaya calificó esas cifras como «imposibles en cualquier población», comparables solo a las de «poblaciones en guerra».

La ONU ha alertado que 4,7 millones de cubanos enfrentan inseguridad alimentaria severa y ha solicitado 94 millones de dólares en ayuda humanitaria, mientras 20,000 toneladas de alimentos permanecen retenidas sin distribuir por falta de combustible para el transporte.