Localizan a madre cubana que se encontraba en paradero desconocido

Lourdes Díaz Laudinot, cubana residente en Alamar, La Habana, que llevaba días en paradero desconocido, fue localizada.

Su tío, Iván Ramírez, confirmó la noticia en Facebook y agradeció el apoyo de quienes difundieron la alerta de búsqueda.

La alerta que movilizó las redes

La familia de Lourdes había denunciado su desaparición el lunes 27 de julio mediante un video en Facebook publicado por su prima Nelvis Durruthy, quien describió la situación como «devastadora».

«Mi familia en Cuba está viviendo una situación devastadora. Mi prima, Lourdes Díaz Laudinot, está desaparecida y, desde entonces, nadie ha podido localizarla», declaró Durruthy en ese video.

El cartel de búsqueda difundido por la familia advertía con letras mayúsculas: «LA VIDA DE ELLA PELIGRA».

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) activó de inmediato la Alerta Yeniset —mecanismo ciudadano de búsqueda para mujeres desaparecidas en Cuba— y difundió el caso ampliamente en redes sociales.

Al confirmarse la localización de Lourdes, OGAT cerró formalmente la alerta y publicó: «Agradecemos a todas las personas que compartieron y apoyaron».

Una desaparición marcada por la violencia

La desaparición de Lourdes se produjo en un contexto de extrema tensión familiar.

Armando Lara, conocido como «El Kini» y padre de los hijos de Lourdes, fue presuntamente apuñalado por Osneisi Torres, la pareja actual de la mujer, quien quedó prófugo tras el crimen.

El periodista Javier Díaz, de Univisión 23, reportó que «fue el actual esposo de la madre de sus hijos quien le quitó la vida», y añadió: «La violencia sigue en aumento en Cuba y la crisis saca lo peor de los seres humanos. Cada día seguimos reportando nuevos incidentes donde deciden tomar la justicia por su cuenta».

La prima de Lourdes expresó la dimensión del drama familiar: «El incidente que ocurrió en el cual Armando El Kini perdió la vida es horrible y es triste, porque son dos niños que se quedaron sin padre. Y además, este riesgo también la vida de ella, que no sabemos qué está pasando».

La familia temía que Lourdes pudiera encontrarse junto a Osneisi Torres, posiblemente en Pinar del Río, provincia de origen del sospechoso, aunque esa información nunca fue confirmada oficialmente.

Alamar, zona de creciente violencia

El caso se enmarca en una escalada de violencia en Alamar que ha sacudido a la comunidad en las últimas semanas.

Solo días antes, dos jóvenes de 19 años murieron en un violento ataque en el Parque Hanói de esa misma zona el 24 de julio, sin que las autoridades emitieran comunicado oficial alguno.

Cuba sin protocolos oficiales de búsqueda

El desenlace positivo del caso de Lourdes contrasta con la precariedad estructural que enfrentan las familias cubanas ante una desaparición.

En Cuba no existen protocolos estatales efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas ni un sistema oficial equivalente a la Alerta AMBER, lo que obliga a las familias a depender de redes sociales y organizaciones independientes como OGAT.

La Alerta Yeniset, mecanismo que lleva el nombre de Yeniset Rojas Pérez —desaparecida en Ranchuelo, Villa Clara, el 19 de marzo de 2022— es la principal herramienta ciudadana disponible ante estos casos.

En 2025, OGAT documentó 40 desapariciones de mujeres, niñas y niños en Cuba: 26 fueron localizadas con vida, ocho seguían como alertas activas y seis aparecieron muertas.

Las cifras de violencia de género en 2026 son alarmantes: los observatorios independientes registraron 44 feminicidios hasta el 27 de julio, casi el doble que en el mismo período de 2025, y un acumulado de 350 feminicidios desde 2019 hasta junio de 2026 según los registros de organizaciones independientes, en ausencia total de estadísticas oficiales por parte del régimen cubano.