Messi toma el liderato de la Bota de Oro tras su exhibición ante Inglaterra

Lionel Messi se colocó este miércoles en lo más alto de la clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026 sin necesidad de marcar un solo gol. El capitán argentino repartió dos asistencias en la semifinal ante Inglaterra y, gracias al criterio de desempate de la FIFA, desplazó a Kylian Mbappé del primer puesto de la tabla de goleadores del torneo.

Ambos delanteros acumulan ocho goles en el torneo, pero Messi ahora suma cuatro asistencias frente a las tres del francés. El reglamento de la FIFA establece que, en caso de empate en goles, el desempate se resuelve primero por mayor número de asistencias, lo que coloca al argentino en la cima de forma provisional.

La victoria de Argentina sobre Inglaterra fue por 2-1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los goles albicelestes llegaron de la mano de G. Fernández en el minuto 85 y de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento, mientras que el descuento inglés lo firmó I. Gordon en el minuto 55. Messi no apareció en el marcador, pero sí en la génesis de dos de los tres tantos del partido.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo desde Qatar 2022, avanzó así a la gran final sin depender de su estrella máxima para resolver el marcador, aunque Messi volvió a ser el eje del juego ofensivo argentino.

En el bando inglés, Jude Bellingham y Harry Kane se despidieron del torneo con seis goles cada uno, sin poder mejorar su registro en una semifinal en la que los Tres Leones estuvieron lejos de su mejor versión. La eliminación cierra definitivamente sus opciones en la carrera por el galardón individual.

Erling Haaland, tercero en la clasificación con siete goles, tampoco podrá sumar más tras la eliminación de Noruega en cuartos de final. Por detrás de él aparecen Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal, ambos con cinco tantos.

La lucha por la Bota de Oro ha sido una de las subtramas más intensas del Mundial 2026, con Messi, Mbappé y Haaland alternándose en el liderato a lo largo del torneo. El propio Mbappé había igualado a Messi en goles antes de las semifinales y llegó a tener ventaja en asistencias, pero las dos habilitaciones del argentino ante Inglaterra invirtieron la ecuación.

El contexto histórico añade peso al momento: Messi es el máximo goleador de todos los tiempos en Copas del Mundo, con 21 goles acumulados en seis participaciones, récord que estableció el 22 de junio de 2026 con un doblete ante Austria en Dallas, superando las 16 anotaciones de Miroslav Klose.

La definición del galardón quedará abierta hasta los últimos minutos del torneo. Mbappé tendrá una oportunidad más de recortar distancias cuando Francia enfrente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto, mientras que Messi buscará ampliar su ventaja en la final Argentina vs. España, programada para el 19 de julio en Nueva Jersey.