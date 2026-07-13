Revanchas y duelos inéditos: los posibles desenlaces del Mundial 2026

Vídeos relacionados:

Con las semifinales ya definidas, el Mundial 2026 entra en su recta final con cuatro selecciones que acumulan entre todas ocho títulos mundiales: Francia, España, Argentina e Inglaterra se disputarán el derecho a jugar la gran final del 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

El cuadro semifinal enfrenta a Francia con España este martes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y a Argentina con Inglaterra el miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. De esos dos partidos saldrán las dos selecciones que pelearán por la copa, y el torneo solo admite cuatro combinaciones posibles, cada una con su propia carga histórica.

Francia vs. Inglaterra sería el duelo más inédito: jamás se han visto las caras en una final mundialista. Los franceses perseguirían su tercer título y su tercera final consecutiva, mientras los ingleses llevan sin ganar un campeonato mayor desde 1966. El partido también reuniría a compañeros de club: Kylian Mbappé y Jude Bellingham, ambos del Real Madrid, se verían las caras en el escenario más grande del fútbol.

La segunda posibilidad es la revancha de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, considerada la mejor final de la historia del torneo. Aquella definición terminó 3-3 tras la prórroga y la Albiceleste se impuso 4-2 en penales, con Mbappé anotando un triplete en el bando perdedor. Cuatro años después, ambos llegarían con una motivación adicional: Lionel Messi y Mbappé están empatados con ocho goles en la carrera por la Bota de Oro, aunque el francés lleva ventaja provisional por asistencias (tres frente a dos).

Si España elimina a Francia e Inglaterra derrota a Argentina, el Mundial ofrecerá una revancha de la final de la Eurocopa 2024, que España ganó 2-1 con goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal. La Roja buscaría repetir ese éxito en el escenario más grande, mientras los ingleses intentarían cerrar la herida de dos finales europeas perdidas consecutivas.

El cuarto escenario, España vs. Argentina, sería también inédito en una final mundialista. Los campeones de Europa contra los campeones del mundo, con el duelo generacional entre Lamine Yamal y Messi como telón de fondo. España iría por su segunda estrella; Argentina intentaría revalidar el título y convertirse en la primera selección en lograrlo desde Brasil en 1962.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra añade una dimensión que va más allá del fútbol. La rivalidad entre ambas selecciones está marcada por la Guerra de las Malvinas y por el legendario partido de México 1986, donde Diego Maradona anotó «La Mano de Dios» y «El Gol del Siglo». Messi nunca se ha enfrentado a Inglaterra en un Mundial, lo que convierte el choque del miércoles en un capítulo inédito incluso para él.

El propio capitán argentino encendió la previa con un mensaje desafiante antes de la semifinal: «Será especial jugar contra Inglaterra, el grupo llega en las mejores condiciones», declaró, antes de añadir: «Se hablaron muchas boludeces durante la semana y se lo queremos dedicar a esos boludos».

Sea cual sea el resultado de las semifinales, el Mundial 2026 garantiza algo que no ocurría desde 1934: los cuatro semifinalistas son campeones del mundo previos, lo que asegura una final entre dos selecciones que ya saben lo que es levantar la copa.