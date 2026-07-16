Empresario cubanoamericano asegura que una intervención humanitaria es la salida para Cuba

El empresario e historiador cubanoamericano Omar Sixto descarta que cualquier plan del régimen de La Habana pueda sacar a la isla de su crisis y defiende que la única salida real pasa por una intervención humanitaria con componente militar.

«De los planes del gobierno de Cuba no va a funcionar absolutamente nada. Por eso se requiere una intervención humanitaria, pero tiene que tener un componente militar. Quienes llevarían la primera oleada tienen que ser los ejércitos, y para eso se hizo el Escudo de Las Américas», afirmó Sixto en entrevista con CiberCuba.

Sixto, nacido en La Habana hace 57 años y residente en Miami desde hace tres décadas, señala al Escudo de las Américas —la coalición militar de 17 naciones lanzada por Trump el 7 de marzo en Doral, Florida— como el mecanismo ya articulado para una eventual acción. «Esas son fichas que se han estado moviendo en esta etapa de silencios», expresó.

El empresario traza con precisión el escenario que, a su juicio, activaría esa respuesta: «Esos gobiernos aliados de EE.UU. serán partícipes en caso de que se necesite. La variable es que, si se necesita, probablemente el pueblo cubano esté manifestándose en las calles para ese entonces y la policía empiece a reprimir».

Ese detonante no le parece lejano. «Los cubanos saldrán a la calle en algún momento, eso es algo incontenible, están viviendo peor que los taínos hoy», sentenció.

Su pronóstico se apoya en una realidad documentada: junio de 2026 registró un récord de 107 protestas callejeras en Cuba, casi el doble del máximo anterior, con La Habana liderando con 82 casos.

Sixto también rechaza de plano las 176 medidas de apertura económica que el régimen anunció recientemente como su mayor paquete de reformas en décadas.

Concedió una entrevista a El País, publicada el 13 de julio, donde señaló: «Son medidas para ganar tiempo. Para ellos cada día es una victoria, pero no van a funcionar».

En cuanto al papel de la comunidad cubana en el exterior, Sixto plantea una tarea concreta para la fase posterior a cualquier intervención. «Una cosa que tendremos que hacer los cubanos, después, es lograr que nos autoricen a alquilar barcos en Miami para llevar ayuda humanitaria a Cuba, a las comunidades».

Sixto es autor del ensayo "Se acabó la diversión. La economía cubana: el salto del capitalismo al socialismo (1959-1965)", publicado bajo el sello Horizonte Cubano de la Universidad de Columbia.

En ese libro argumenta que el fracaso actual de Cuba tiene su raíz en las decisiones tomadas entre 1959 y 1965, cuando, según sus palabras, Fidel Castro «no cambió las reglas del juego, cambió completamente el juego».