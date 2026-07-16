Empresario cubanoamericano asegura que una intervención humanitaria es la salida para Cuba

El empresario e historiador cubanoamericano Omar Sixto descarta que cualquier plan del régimen de La Habana pueda sacar a la isla de su crisis y defiende que la única salida real pasa por una intervención humanitaria con componente militar.
«De los planes del gobierno de Cuba no va a funcionar absolutamente nada. Por eso se requiere una intervención humanitaria, pero tiene que tener un componente militar. Quienes llevarían la primera oleada tienen que ser los ejércitos, y para eso se hizo el Escudo de Las Américas», afirmó Sixto en entrevista con CiberCuba.
Sixto, nacido en La Habana hace 57 años y residente en Miami desde hace tres décadas, señala al Escudo de las Américas —la coalición militar de 17 naciones lanzada por Trump el 7 de marzo en Doral, Florida— como el mecanismo ya articulado para una eventual acción. «Esas son fichas que se han estado moviendo en esta etapa de silencios», expresó.
El empresario traza con precisión el escenario que, a su juicio, activaría esa respuesta: «Esos gobiernos aliados de EE.UU. serán partícipes en caso de que se necesite. La variable es que, si se necesita, probablemente el pueblo cubano esté manifestándose en las calles para ese entonces y la policía empiece a reprimir».
Ese detonante no le parece lejano. «Los cubanos saldrán a la calle en algún momento, eso es algo incontenible, están viviendo peor que los taínos hoy», sentenció.
Su pronóstico se apoya en una realidad documentada: junio de 2026 registró un récord de 107 protestas callejeras en Cuba, casi el doble del máximo anterior, con La Habana liderando con 82 casos.
Sixto también rechaza de plano las 176 medidas de apertura económica que el régimen anunció recientemente como su mayor paquete de reformas en décadas.
Concedió una entrevista a El País, publicada el 13 de julio, donde señaló: «Son medidas para ganar tiempo. Para ellos cada día es una victoria, pero no van a funcionar».
En cuanto al papel de la comunidad cubana en el exterior, Sixto plantea una tarea concreta para la fase posterior a cualquier intervención. «Una cosa que tendremos que hacer los cubanos, después, es lograr que nos autoricen a alquilar barcos en Miami para llevar ayuda humanitaria a Cuba, a las comunidades».
Sixto es autor del ensayo "Se acabó la diversión. La economía cubana: el salto del capitalismo al socialismo (1959-1965)", publicado bajo el sello Horizonte Cubano de la Universidad de Columbia.
En ese libro argumenta que el fracaso actual de Cuba tiene su raíz en las decisiones tomadas entre 1959 y 1965, cuando, según sus palabras, Fidel Castro «no cambió las reglas del juego, cambió completamente el juego».
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis y Soluciones para Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la visión de Omar Sixto sobre la solución para Cuba?
Omar Sixto, empresario cubanoamericano, sostiene que la única salida real para Cuba es una intervención humanitaria con componente militar. Según él, ningún plan del gobierno cubano actual funcionará para sacar a la isla de su crisis. Sixto señala al Escudo de las Américas, una coalición militar de 17 naciones, como el mecanismo adecuado para una eventual acción.
Publicidad
¿Qué papel juega la Cuban-American National Chamber of Commerce (CANCC) en el futuro de Cuba?
La CANCC, presidida por Omar Sixto, condiciona cualquier inversión a la existencia de un gobierno de transición con garantías jurídicas plenas. No invertirán en Cuba mientras no haya un cambio político real. La Cámara estima que la reconstrucción de Cuba requerirá entre 200,000 y 400,000 millones de dólares y planea canalizar inversiones masivas hacia la isla en cuanto se produzca una transición política.
Publicidad
¿Cómo ve Omar Sixto el futuro político de Cuba antes de finalizar 2026?
Sixto mantiene la convicción de que Cuba podría alcanzar su liberación antes de que termine 2026. Su certeza proviene de un contexto de creciente efervescencia social y un récord histórico de protestas en la isla. Además, la situación económica y política se ha deteriorado, lo que podría desencadenar un cambio significativo.
Publicidad
¿Qué opina Omar Sixto sobre las 176 medidas económicas anunciadas por el régimen cubano?
Omar Sixto rechaza las 176 medidas anunciadas por el régimen cubano, considerándolas como simples tácticas para ganar tiempo. Según él, estas reformas económicas no tendrán éxito y solo buscan prolongar el control del régimen sin ofrecer soluciones reales a la crisis que enfrenta el país.
Publicidad
¿Cuál es la postura de la comunidad cubanoamericana respecto a una intervención en Cuba?
La comunidad cubanoamericana muestra un apoyo mayoritario a una intervención militar de EE.UU. en Cuba, condicionada a garantías jurídicas y un cambio político real. Sin embargo, algunas voces jóvenes expresan más cautela, abogando por soluciones que no impongan condiciones externas a la libertad de Cuba.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.