Bruno Rodríguez asegura que EE.UU. impulsa una guerra psicológica contra Cuba: Si atacan habrá "baño de sangre"

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó este jueves al gobierno de Estados Unidos de utilizar filtraciones a medios de prensa como parte de una «guerra psicológica» destinada a medir el apoyo ciudadano ante una posible acción militar contra Cuba.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Rodríguez advirtió que un ataque de Washington a La Habana «provocaría un baño de sangre».

El canciller cubano respondió directamente a un reporte de CBS News del miércoles, que reveló que planificadores del Pentágono evaluaron opciones militares contra Cuba a finales de junio, entre ellas un asalto aéreo encabezado por la 101.ª División Aerotransportada.

«Nuevamente, medios de prensa estadounidenses se suman a la campaña de amenazas de agresión del gobierno de EE.UU. contra Cuba», escribió el canciller. Calificó las supuestas filtraciones como un instrumento para sondear la opinión pública estadounidense ante lo que describió como una «aventura militar».

Rodríguez también rechazó que Cuba represente algún peligro para Washington: «#CubaNoEsUnaAmenaza y las agencias de inteligencia estadounidenses lo saben. ¿Cómo podría serlo para la mayor potencia militar y nuclear del mundo?».

Esa afirmación coincide con lo que recoge la Evaluación Anual de Amenazas de la comunidad de inteligencia de EE. UU. de 2026, que no clasifica a Cuba como amenaza militar directa, aunque sí la señala como plataforma de interés estratégico para China, Rusia e Irán.

El portavoz interino del Pentágono, Joel Valdez, se limitó a declarar que «no hacemos comentarios sobre operaciones militares hipotéticas», y funcionarios citados por CBS News aclararon que una acción armada es poco probable en el corto plazo, dado que las capacidades ofensivas de EE. UU. siguen concentradas en Oriente Medio.

El canciller dirigió además sus críticas hacia figuras políticas del sur de la Florida: «La fabricación de mendaces pretextos contra Cuba desde el sur de la Florida, es el negocio perfecto de un grupo de políticos desacreditados y corruptos, que continúan lucrando con el sufrimiento del pueblo cubano».

Las declaraciones de este jueves se enmarcan en una escalada sostenida de tensiones que se ha intensificado a lo largo de 2026.

La administración Trump ha combinado sanciones económicas crecientes —especialmente contra GAESA, el conglomerado militar que controla cerca del 70% de la economía cubana— con una retórica de presión máxima.

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió a la dirigencia cubana que aún está a tiempo de elegir «reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde».