Bruno Rodríguez responde a Marco Rubio y vuelve a acusarlo de preparar el terreno para un ataque a Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió este domingo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y calificó de «ridícula y torpe mentira» la afirmación de que la isla represente una amenaza para Washington.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el canciller cubano sostuvo que Rubio intenta construir un argumento para endurecer la política estadounidense hacia La Habana.

«El secretario de Estado insiste en la ridícula y torpe mentira, en la que no cree él ni sus corruptos colegas, de que #Cuba pueda constituir una amenaza contra la mayor potencia nuclear del planeta», escribió Rodríguez.

El funcionario también acusó al jefe de la diplomacia estadounidense de utilizar ese argumento para justificar la política de sanciones contra la isla.

«Es un intento desesperado por justificar el actual genocidio contra el pueblo cubano por medio del castigo colectivo, y un pretexto fantasioso para una agresión militar, que provocaría un baño de sangre de ciudadanos cubanos y estadounidenses», añadió.

Las declaraciones de Rodríguez llegan un día después de que Rubio defendiera en Fox News, durante el programa My View with Lara Trump, el informe del Departamento de Estado titulado "Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI", publicado el pasado 20 de julio.

Durante la entrevista, Rubio afirmó que Cuba ha desarrollado durante décadas una sofisticada capacidad de espionaje contra Estados Unidos.

«Es el único país que ha implantado y encubierto espías de forma sistemática en el sistema estadounidense, sin siquiera pagarles», aseguró el secretario de Estado, quien describió a la isla como una «superpotencia del espionaje y las operaciones de influencia», pese a su reducido tamaño y su proximidad geográfica a territorio estadounidense.

El informe, de alrededor de 100 páginas, sostiene que los servicios de inteligencia cubanos lograron infiltrar instituciones como el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Guerra de Estados Unidos. Además, atribuye a Cuba la operación de 18 instalaciones de inteligencia de señales con participación de China y Rusia.

Para respaldar esas conclusiones, Rubio mencionó los casos de Ana Belén Montes, exanalista de la Agencia de Inteligencia de Defensa condenada por espionaje a favor de Cuba, y del exembajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, sentenciado en 2024 tras admitir que trabajó durante décadas como agente del régimen cubano.

El secretario de Estado rechazó además las críticas de quienes consideran que el informe busca justificar una intervención militar contra la isla.

«Todo en ese informe es factual y, francamente, no creo que puedan refutarlo», afirmó.

El intercambio se suma a una serie de enfrentamientos públicos entre ambos funcionarios. Desde la publicación del informe del Departamento de Estado, Rodríguez ha calificado el documento de «falacia» y «panfleto calumnioso», además de acusar en varias ocasiones a Rubio de promover una confrontación entre ambos países.

Durante la entrevista, Rubio también cuestionó a sectores de la prensa y de la academia estadounidenses por, según él, minimizar la actividad de inteligencia del régimen cubano debido a motivaciones ideológicas. Asimismo, vinculó a La Habana con operaciones de influencia relacionadas con las protestas de 2020 en Estados Unidos y con movimientos de activismo político en universidades del país.