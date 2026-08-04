El régimen cubano insiste en responsabilizar a EE.UU. del colapso del sistema eléctrico

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla culpó al embargo estadounidense del colapso eléctrico que mantiene a Cuba sumida en apagones.
«Las desconexiones del sistema eléctrico nacional (SEN) son consecuencias directas del genocida bloqueo de EE.UU. contra Cuba, en particular del cerco energético», dijo Rodríguez en una publicación en redes sociales.
Según el canciller, el embargo de Estados Unidos a Cuba no solo obstaculiza la libre importación de combustibles, sino que también «bloquea la entrada a nuestro país de partes y piezas necesarias para el SEN, impide la colaboración con expertos de otras naciones y dificulta el acceso a financiamiento internacional».
Las declaraciones llegan tras el sexto colapso total del SEN en lo que va de 2026, registrado el domingo 2 de agosto. La Habana amaneció el lunes con apenas el 14% del suministro restablecido.
La posición de Washington
El lunes, Joshua Treviño, Director Sénior de la Iniciativa del Hemisferio Occidental, declaró en Fox News que los apagones podrían tener una solución inmediata: «Se podrían encender las luces mañana si eligieran soltar su control sobre el poder».
Treviño también vinculó la crisis energética cubana con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y recordó que «muchas de las tropas de combate que las fuerzas estadounidenses enfrentaron en Caracas eran cubanas. La dictadura cubana fue el principal patrocinador de la dictadura de Maduro».
En mayo de 2026, el secretario de Estado Marco Rubio desmontó el argumento del bloqueo petrolero como responsable de los apagones en Cuba. Señaló que la isla revendía el 60% del petróleo venezolano gratuito que recibía. El verdadero problema es que ese suministro desapareció tras la caída de Maduro.
Rubio calificó entonces al gobierno cubano de «estado fallido» dirigido por «comunistas incompetentes» que «no saben cómo arreglar» la situación del país.
La crisis del sistema eléctrico cubano
A la escasez de combustible se suma el mal estado técnico de las centrales eléctricas cubanas. La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor planta del país, acumula al menos 17 salidas no programadas en 2026 y no recibe mantenimiento capital desde 2010.
El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió el 30 de julio ante la Asamblea Nacional que hay comunidades con hasta 105 días consecutivos sin electricidad y que la crisis «no tiene una solución a corto plazo».
Joshua Treviño también comentó en sus declaraciones el lunes que es imposible para Estados Unidos saber cuándo terminarán los apagones en Cuba. «No hay un límite para la cantidad de sufrimiento que el régimen comunista cubano está dispuesto a infligir a su propio pueblo», expresó.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del sistema eléctrico en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el gobierno cubano culpa a Estados Unidos del colapso eléctrico?
El gobierno cubano, a través de su canciller Bruno Rodríguez, culpa al embargo estadounidense del colapso eléctrico, argumentando que impide la libre importación de combustibles y partes necesarias para el mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Sin embargo, esto omite las causas estructurales internas, como décadas de falta de mantenimiento y obsolescencia de las infraestructuras eléctricas en la isla.
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¿Cuáles son las causas estructurales de la crisis energética en Cuba?
Las principales causas estructurales incluyen la antigüedad y falta de mantenimiento de las plantas termoeléctricas, muchas de las cuales tienen entre 40 y 60 años. Además, la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, no ha recibido mantenimiento capital desde 2010, y la falta de combustible debido al fin del suministro venezolano ha agravado aún más la situación.
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¿Qué soluciones se han propuesto para la crisis eléctrica en Cuba?
El gobierno cubano no ha propuesto soluciones estructurales claras a corto plazo. El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió que la crisis no tiene una solución a corto plazo, y las únicas medidas mencionadas han sido esfuerzos para restablecer el servicio mediante la creación de microsistemas regionales, aunque sin un plan concreto para modernizar la infraestructura.
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¿Cómo ha afectado la crisis eléctrica a la población cubana?
La crisis eléctrica ha resultado en apagones prolongados que afectan gravemente la vida cotidiana. Comunidades han estado hasta 105 días consecutivos sin electricidad, y se han registrado apagones de hasta 87 horas en algunas provincias. Esto ha llevado a protestas y cacerolazos en diferentes partes del país, evidenciando el descontento de la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.