El régimen cubano insiste en responsabilizar a EE.UU. del colapso del sistema eléctrico

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla culpó al embargo estadounidense del colapso eléctrico que mantiene a Cuba sumida en apagones.

«Las desconexiones del sistema eléctrico nacional (SEN) son consecuencias directas del genocida bloqueo de EE.UU. contra Cuba, en particular del cerco energético», dijo Rodríguez en una publicación en redes sociales.

Según el canciller, el embargo de Estados Unidos a Cuba no solo obstaculiza la libre importación de combustibles, sino que también «bloquea la entrada a nuestro país de partes y piezas necesarias para el SEN, impide la colaboración con expertos de otras naciones y dificulta el acceso a financiamiento internacional».

Las declaraciones llegan tras el sexto colapso total del SEN en lo que va de 2026, registrado el domingo 2 de agosto. La Habana amaneció el lunes con apenas el 14% del suministro restablecido.

La posición de Washington

El lunes, Joshua Treviño, Director Sénior de la Iniciativa del Hemisferio Occidental, declaró en Fox News que los apagones podrían tener una solución inmediata: «Se podrían encender las luces mañana si eligieran soltar su control sobre el poder».

Treviño también vinculó la crisis energética cubana con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y recordó que «muchas de las tropas de combate que las fuerzas estadounidenses enfrentaron en Caracas eran cubanas. La dictadura cubana fue el principal patrocinador de la dictadura de Maduro».

En mayo de 2026, el secretario de Estado Marco Rubio desmontó el argumento del bloqueo petrolero como responsable de los apagones en Cuba. Señaló que la isla revendía el 60% del petróleo venezolano gratuito que recibía. El verdadero problema es que ese suministro desapareció tras la caída de Maduro.

Rubio calificó entonces al gobierno cubano de «estado fallido» dirigido por «comunistas incompetentes» que «no saben cómo arreglar» la situación del país.

La crisis del sistema eléctrico cubano

A la escasez de combustible se suma el mal estado técnico de las centrales eléctricas cubanas. La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor planta del país, acumula al menos 17 salidas no programadas en 2026 y no recibe mantenimiento capital desde 2010.

El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió el 30 de julio ante la Asamblea Nacional que hay comunidades con hasta 105 días consecutivos sin electricidad y que la crisis «no tiene una solución a corto plazo».

Joshua Treviño también comentó en sus declaraciones el lunes que es imposible para Estados Unidos saber cuándo terminarán los apagones en Cuba. «No hay un límite para la cantidad de sufrimiento que el régimen comunista cubano está dispuesto a infligir a su propio pueblo», expresó.