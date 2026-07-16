Marco Rubio al frente de conferencia internacional en EE.UU. contra el auge de la extrema izquierda

El secretario de Estado Marco Rubio presidirá este jueves una conferencia ministerial internacional convocada por el Departamento de Estado para enfrentar lo que la administración Trump define como el resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda, según el anuncio oficial publicado este miércoles.

El evento, denominado «Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político», reunirá a representantes de más de 70 países de Europa, América Latina y Asia, con el objetivo de fortalecer la coordinación internacional, el intercambio de inteligencia y los mecanismos de aplicación de la ley frente a esta amenaza.

El Departamento de Estado advirtió que el terrorismo de extrema izquierda «no son incidentes aislados», sino «una estrategia deliberada, motivada ideológicamente, para desestabilizar las sociedades libres mediante ataques violentos contra nuestros sistemas políticos y económicos», incluyendo agresiones contra ciudadanos, funcionarios, fuerzas del orden, empresas e infraestructura crítica.

La conferencia es la culminación de una estrategia antiterrorista que la administración del presidente Donald Trump comenzó a articular en noviembre de 2025, cuando designó cuatro grupos europeos como Organizaciones Terroristas Extranjeras: Antifa Ost (Alemania), la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (Italia), Justicia Proletaria Armada (Grecia) y Autodefensa de Clase Revolucionaria (Grecia).

Junto con esas designaciones, Washington ofreció recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que permita interrumpir los mecanismos financieros de esos cuatro grupos.

En mayo, Trump firmó una estrategia de contraterrorismo orientada a neutralizar organizaciones con ideologías calificadas de «antiamericanas, radicalmente transgénero o anarquistas».

Ese mismo mes se celebró el primer Taller de Aplicación de la Ley Contraterrorista, que reunió a 14 países durante dos días para intercambiar prácticas contra el terrorismo de extrema izquierda, antecedente directo de la ministerial de este jueves.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, lo describió como «una vieja amenaza que resurge con fuertes vínculos transnacionales y nuevas convergencias».

Cuba ocupa un lugar central en el discurso de Rubio sobre esta cuestión. El 4 de junio pasado, el secretario de Estado declaró que «Cuba ha sido durante décadas la capital mundial del terrorismo de izquierda radical» y sancionó cinco entidades cubanas, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Dos días antes, en testimonio ante el Senado, Rubio afirmó que Cuba «ha patrocinado y apoyado prácticamente todos los grupos terroristas violentos de izquierda», mencionando explícitamente al ELN, las FARC y sus disidentes.

El régimen cubano rechazó la ministerial calificándola de «maccartista» y denunció que se sustenta en «argumentos falsos para justificar acciones contra fuerzas progresistas, organizaciones de izquierda y movimientos sociales».

El canciller Bruno Rodríguez respondió a Rubio recomendándole «leer la historia».

Este martes, el sitio de noticias Breitbart News anunció que el Departamento de Estado publicará un informe que documenta los presuntos vínculos del régimen cubano con organizaciones de izquierda radical que operan en territorio estadounidense, en un nuevo paso de la administración Trump para exponer y frenar la influencia de La Habana en el país.

La convocatoria a la reunión ministerial internacional contra el terrorismo de izquierda también ha generado fricciones con algunos aliados europeos. Según The Washington Post, varios de ellos expresaron malestar porque la invitación llegó apenas una semana antes del evento, con plazo de respuesta para el viernes previo, y algunos ministros indicaron que era improbable su asistencia.

Dentro del propio gobierno estadounidense, funcionarios del Departamento de Justicia y de la Oficina de Consejería de la Casa Blanca han manifestado preocupación por la posibilidad de que las herramientas de contraterrorismo terminen aplicándose contra activistas de izquierda dentro del país, de acuerdo con el mismo diario.