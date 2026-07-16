Preso indio en Cuba es castigado con seis meses de incomunicación tras denunciar falta de atención médica

Dalvinder Singh Jagpal, un comerciante indio de 61 años recluido en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, fue sancionado con seis meses de incomunicación total después de denunciar que las autoridades penitenciarias le negaban atención médica, según una investigación de Cubanet publicada este miércoles.

La denuncia llegó a través de una llamada realizada el 9 de julio por otro recluso extranjero que pidió anonimato, según Cubanet.

De acuerdo con esa fuente, el teniente coronel José Andrés de Valle Vázquez, jefe del edificio 3 del penal, ordenó suspenderle durante seis meses las llamadas telefónicas, las salidas de la celda y las visitas, incluida la que mensualmente le realizaban funcionarios de la embajada de la India en La Habana, su único contacto consular.

Jagpal se encuentra en el 4º piso, ala sur del edificio 3, y llevaba semanas reclamando atención estomatológica por un fuerte dolor de muelas, según reportó Cubanet.

Más recientemente, el preso también solicitó ser atendido por un tobillo torcido que le provoca inflamación intensa y le impide caminar, pero el reeducador del penal, primer teniente Yoan Quesada Alarcón, le negó cualquier asistencia con el argumento de que «no hay médico ni estomatólogo ni materiales para empastes, ni analgésicos, ni nada», recogió el diario independiente.

Las reiteradas negativas de atención ya habían sido denunciadas públicamente por Singh Jagpal a mediados de junio, y esa denuncia habría sido precisamente el detonante de la represalia, de acuerdo con la misma fuente.

Cubanet también señaló que a Jagpal no se le permitió recibir analgésicos enviados por familiares desde el extranjero, pese a que otros reclusos sí habrían podido acceder a ese tipo de ayuda.

El caso de este ciudadano indio acumula más de dos décadas de abusos documentados. Jagpal lleva encarcelado desde noviembre de 2002, lo que supera con creces la condena original de 10 años que le fue impuesta, según Cubanet, «por convicción», es decir, sin pruebas ni testigos, por haberse hospedado en una casa de alquiler donde coincidió con extranjeros aparentemente implicados en un caso de corrupción de menores.

A lo largo de ese tiempo ha sido víctima de un patrón sistemático de represalias cada vez que denuncia sus condiciones o reclama asistencia consular

En enero de 2015, fue recluido en una celda de castigo conocida como «la Polaca», en la prisión de Aguica, Matanzas, sin llamadas por tres meses ni visitas de amigos por tres años, y denunció que funcionarios enviaban a presos peligrosos a lanzarle excrementos por las rendijas, de acuerdo con una denuncia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

En 2026, el ciclo de acoso se intensificó. Entre el 21 de febrero y el 27 de marzo fue sometido a aislamiento de castigo como represalia por sus declaraciones a la prensa independiente, según denuncias previas sobre el acoso al preso indio.

El 21 de marzo, a las 2:00 de la madrugada, el mismo teniente coronel Valle Vázquez y un guardia irrumpieron en su celda y lo obligaron a desnudarse y hacer cuclillas; el 9 de abril, otros oficiales repitieron el procedimiento, según esas denuncias.

También se reportó la confiscación de un control remoto de televisor, medicamentos y la destrucción de víveres enviados por su hija desde el extranjero, de acuerdo con la misma fuente.

Jagpal padece además hipertensión arterial severa sin recibir los medicamentos necesarios, según organizaciones de derechos humanos.

La incomunicación ahora impuesta corta incluso el vínculo con la embajada de su país, que ya había sido criticada por el OCDH desde 2015 por no hacer «el mínimo esfuerzo» para que se respetaran los derechos fundamentales del preso indio en Cuba.