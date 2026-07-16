«¿Por qué no se puede cuestionar al gobierno?», pregunta una cubana

Una cubana identificada como Mercy Mejías publicó un video en Facebook en el que lanza una pregunta que miles de cubanos se hacen en silencio: ¿por qué en Cuba criticar al gobierno puede costar la libertad, mientras en otros países es un derecho ejercido sin consecuencias?

En el video, de poco más de un minuto y medio, Mejías describe cómo vio un programa español donde se debatía abiertamente sobre los errores del presidente y se habla de si debe renunciar.

«En ese programa, en España, se habla del presidente, si comete los errores, si tiene que dimitir, que si esto, que si lo otro, y no pasa nada, y a nadie reprimen, y nadie sale preso», señala.

La comparación le sirvió de punto de partida para interpelar directamente a quienes defienden al régimen cubano: «¿Por qué razón nosotros no podemos criticar las cosas malas de este gobierno cuando se hacen? ¿Por qué nos tienen que dar palo? ¿Por qué nos tienen que meter presos? ¿Por qué es la represión con el pueblo cuando damos la opinión de nosotros?»

Mejías cierra el video con una pregunta que resume el sentir de muchos cubanos: «Y después oír y escuchar decir que no es una dictadura y que no es una represión lo que tienen con Cuba. ¿Alguien me puede explicar cómo se llama esto?»

El video acumuló más de 34,000 vistas, 1,723 reacciones y 639 comentarios, lo que refleja la resonancia que tiene este cuestionamiento entre los cubanos dentro y fuera de la isla.

Lo que describe Mejías no es una percepción aislada. Según un informe que documenta las violaciones a la libertad de expresión en Cuba, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró 1,188 violaciones en 2025, un incremento del 54,7% respecto al año anterior, y en el primer semestre de 2026 se acumularon 1,949 acciones represivas.

Reporteros Sin Fronteras ubicó a Cuba en el puesto 160 de 180 países en su índice de libertad de prensa de 2026, según datos publicados por la organización sobre el impacto del Decreto-Ley 370, que criminaliza la difusión de información considerada «contraria al interés social» en internet.

Los casos de cubanos encarcelados por expresarse en redes sociales son numerosos y recientes. Erich Alain Chang Padrón fue detenido el 18 de mayo tras publicar un video en Facebook donde llamó a Díaz-Canel «un descarado, un nada, un don nadie».

Mayelín Rodríguez Prado fue condenada a 15 años de prisión por transmitir protestas en vivo en Facebook.

El rapero Fernando Almenares recibió cinco años de cárcel en enero de 2026 por exhibir pancartas con mensajes de derechos humanos.

El artista Leonard Richard González Alfonso fue condenado a siete años en marzo de 2026 por pintar «¿Hasta cuándo? Nos están matando» en una pared, en protesta por los apagones.

Prisoners Defenders reportó 1,281 presos políticos en Cuba en mayo de 2026, la cifra más alta documentada hasta ese momento, con más de 2,100 personas encarceladas por motivos políticos desde julio de 2021, según datos de organizaciones de derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la represión política en Cuba está en uno de sus momentos «más críticos y alarmantes», con niveles históricamente altos de detenciones arbitrarias.