Denuncian detención de cubano que lanzó fuerte crítica al gobierno y dijo que «el presidente es un descarado»

La policía cubana detuvo a Erich Alain Chang Padrón, un trabajador de la construcción, tras publicar un video en redes sociales en el que criticó duramente al gobierno y calificó al gobernante Miguel Díaz-Canel de «un descarado, un nada, un don nadie», según denuncia del periodista Mario Vallejo en Facebook.

Vallejo describió a Erich como el sustento de su hogar y cuidador de su abuela de 100 años, y subrayó que «no estaba pidiendo lujos, estaba reclamando lo básico: luz, comida y dignidad».

Captura de Video/Mario Vallejo.

En el video, el joven se identificó como albañil, plomero y electricista: «Que lucho día a día el pan ahí, día a día. Para mis hijos, para mi abuelita, que tiene cien años».

Erich relató que los apagones le echaron a perder la comida que tenía guardada: «A veces son las diez, once de la noche y no duermo pensando qué voy a comer mañana. Ahora mismo, mira, tremendo apagón. Ahí se me echó la comida a perder. Picadillo, pollo, se me echó a perder».

En el mismo video, el cubano denunció una crisis generalizada: «Preocúpense por la situación que tiene el país, que está bastante caótica. Menores de edad prostituyéndose, personas vulnerables comiendo en la basura porque no tienen el salario, no le alcanza para nada».

También advirtió que no se callaría: «No me van a callar la boca, de ninguna manera. Todos los días voy a divulgar eso. Yo no soy un héroe, ni quiero ser un héroe».

Erich dijo sospechar que agentes del Estado lo vigilaban en redes sociales y planeaban «raptarlo» por decir la verdad, y recordó que era hijo de militar.

La detención se produce en medio de la peor crisis energética documentada en Cuba, con un déficit eléctrico que el pasado 13 de mayo alcanzó un récord de 2,153 MW y que el 17 de mayo se situaba en 2,053 MW, con una disponibilidad de apenas 1,147 MW frente a una demanda de 3,200 MW.

El caso de Erich no es aislado. En abril, un joven de Ciego de Ávila fue detenido y amenazado con cargos penales por publicar críticas al gobierno en redes sociales. Este mismo domingo se conoció que la Fiscalía cubana pidió hasta 13 años de cárcel para tres activistas de UNPACU por una protesta pacífica contra los apagones celebrada en noviembre de 2024.

Según Prisoners Defenders, Cuba alcanzó al cierre de abril de 2026 un récord absoluto de 1,260 presos políticos, con documentación de torturas, agresiones sexuales y amenazas de muerte dentro del sistema penitenciario. Desde el 11 de julio de 2021, más de 2,048 personas han pasado por cárceles cubanas por razones políticas.