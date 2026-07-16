Régimen pone su esperanza en fábrica de transformadores: «Son equipos vitales para las redes eléctricas»

El estatal Canal Caribe difundió este miércoles un reportaje sobre la fábrica de transformadores eléctricos de Manzanillo, en la provincia de Granma, y la presentó como respuesta del régimen a la devastadora crisis energética que padece la isla.

El medio oficialista la describió como «pilar industrial» del oriente cubano, aunque los apagones en esa misma región promedian entre 20 y 24 horas diarias.

El centro, único de su tipo en la región oriental, atiende las averías de transformadores en las provincias comprendidas entre Ciego de Ávila y Guantánamo.

Según el reportaje, la planta recupera entre 70 y 100 transformadores al mes, reutilizando entre el 80 y el 90% de los componentes de cada equipo dañado.

«Estamos promediando mensualmente entre 70 y 100 transformadores mensuales. Esto está en dependencia también de la cantidad de transformadores que nos traen, la cantidad de transformadores que se dañan, y entonces en dependencia de esta cantidad, nosotros podemos incorporarlos a la producción y sacarlos como nuevos», declaró un directivo de la instalación ante las cámaras del canal estatal.

La fábrica opera bajo un esquema de reciclaje tecnológico que, según sus responsables, permite ahorrar hasta tres veces el costo de adquirir un transformador nuevo.

A mediados de 2026, la planta había recuperado 242 transformadores, equivalente al 72% de su meta anual, con solo 44 unidades pendientes para completar el programa, según confirmó su director, Ángel García Elíes, a Radio Bayamo.

El reportaje del canal oficialista destacó el «sentido de pertenencia» de una plantilla compuesta mayoritariamente por trabajadores jóvenes.

«Con su innovación diaria, con sus ideas, con las soluciones diarias que ellos dan, se va resolviendo la posibilidad de que salga un transformador más y se le pueda dar solución a la situación esta que tenemos, es bastante difícil y bastante fuerte», reconoció uno de los directivos, en una de las pocas admisiones de la gravedad real de la crisis que aparecen en el material.

Lo que el reportaje oficial omitió es el abismo entre esa producción y las necesidades reales del país.

La Unión Eléctrica reconoció en junio de 2026 que no existe disponibilidad física de repuestos de transformadores en ninguna provincia.

En Holguín se contabilizaron 25 equipos dañados frente a solo seis disponibles para reposición, y en Sancti Spíritus el número de transformadores averiados rondaba los 60.

El déficit de generación en julio de 2026 alcanza los 2,130 MW frente a una demanda de 3,150 MW, con una disponibilidad real de apenas entre 1,000 y 1,155 MW.

Cuba ha sufrido cinco apagones totales del sistema electroenergético nacional solo en lo que va de 2026, el último el martes 14 de julio, provocado por la salida de la Unidad 1 de la termoeléctrica Felton, en Holguín.

El plan nacional para 2026 contempla producir 10,000 transformadores entre los tres únicos talleres especializados del país: la fábrica Latino de La Habana —que asumiría 8,000 unidades nuevas— y las plantas de Villa Clara y Manzanillo, responsables de 2,000 recuperados.

En 2025, el programa de recuperación generó un ahorro estimado de casi 20 millones de dólares, según datos del dossier de investigación de Radio Bayamo.

Expertos independientes advierten, sin embargo, que restaurar el sistema eléctrico cubano en su conjunto requerirá entre ocho y diez billones de dólares y entre tres y cinco años de trabajo, una magnitud que ninguna fábrica de reciclaje, por eficiente que sea, puede suplir por sí sola.