Cubanos duermen en el Malecón de La Habana para escapar del calor y los apagones: «Ya esto no da más»

Cubanos duermen en el Malecón de La Habana para escapar del calor y los apagones (Captura de video mejorada con IA)

Varios cubanos pasaron la noche sobre el concreto del Malecón de La Habana en busca de la brisa marina, convertida en uno de los pocos alivios frente al calor sofocante y la imposibilidad de dormir en viviendas sin electricidad, ventiladores ni aire acondicionado.

Las escenas fueron documentadas por la agencia Associated Press (AP) después del sexto colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) registrado en Cuba durante 2026.

La desconexión ocurrió a las 10:43 de la noche del domingo 2 de agosto. Ese día, la temperatura alcanzó los 34 grados Celsius, pero la combinación con una humedad cercana al 80% elevó la sensación térmica hasta aproximadamente 41 grados.

Alexey Ríos García, un trabajador de la construcción de 30 años, amaneció el lunes sobre el muro costero, después de utilizar un trozo de espuma amarilla como almohada para protegerse del concreto.

«Las cosas solo van a peor. Mañana se volverá a caer... y estaremos de vuelta durmiendo en el Malecón», declaró Ríos a AP.

En imágenes de la agencia difundidas por el periodista Alexis Boentes, de Telemundo 51, otro joven expresó también su deseo de abandonar Cuba: «Ya me he acostumbrado a vivir sin luz. A mí lo que más me hace falta es irme del país, no me hace falta más nada».

Elaine Delis Ramos, profesora de Educación Física de 30 años, también buscó alivio en el malecón y se recostó junto a sus seres queridos sobre una gruesa manta.

«Justo cuando empezamos a tener esperanza de que no se volvería a caer, ahí va de nuevo. No tenemos ninguna solución», lamentó ante AP.

La imagen de familias durmiendo sobre el Malecón expone una nueva dimensión de la crisis: ante los apagones y el calor extremo, algunos cubanos ya no encuentran alivio dentro de sus propias viviendas y deben buscarlo a la intemperie.

El apagón general del domingo fue el sexto colapso total del sistema eléctrico cubano en 2026 y, el lunes, cuando el régimen comenzaba a recuperar la red nacional, ocurrió la séptima desconexión del año.

Además, más allá de colapsos masivos, en el contexto actual los apagones programados ya superan las 20 horas diarias en la mayor parte del país.

La escasez de combustible ha golpeado el transporte público, mientras familias enteras temen perder los pocos alimentos que conservan en refrigeradores sin corriente. Los hospitales, por su parte, buscan instalar paneles solares para mantener operativos algunos servicios esenciales.

AP situó el agravamiento de la crisis después de que la administración de Donald Trump restringiera los suministros de petróleo hacia Cuba y amenazara con imponer aranceles a los países que continuaran proporcionando crudo a la isla.

Esas medidas golpearon un sistema eléctrico deteriorado por la obsolescencia de sus termoeléctricas, la falta de mantenimiento y las averías recurrentes.