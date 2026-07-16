«El régimen le debe una disculpa y una indemnización al pueblo cubano», afirma periodista exiliada

La periodista cubana Suleidy Peñate Ramos, exiliada en Portugal tras una larga carrera en Perlavisión y Canal Habana, dos canales territoriales cubanos, ha publicado en redes sociales un video de apenas 23 segundos en el que rechaza una idea que comenzaba a ganar fuerza entre algunos creadores de contenido: que el mundo le debe una disculpa al pueblo cubano.

«El mundo no le debe una disculpa al pueblo cubano. Le deben una disculpa sus gobernantes. Son quienes le deben una disculpa y una indemnización por daños y perjuicios», afirmó la comunicadora en un video publicado en Facebook.

Peñate Ramos respondía así a un influencer —al que no identificó— que había sostenido en redes sociales que la comunidad internacional debía disculparse con los cubanos.

Su mensaje encontró una rápida respuesta entre los usuarios. En pocas horas, el video acumuló cerca de 15,000 reproducciones y cientos de reacciones positivas, además de decenas de comentarios que respaldaron su planteamiento.

Posteriormente, la periodista amplió su reflexión para incluir a quienes han tenido que abandonar la isla.

«Y cuando hablo de pueblo cubano me refiero también a ese más de un millón de cubanos que no estamos en Cuba. Aun distantes sufrimos con creces todo lo que están viviendo nuestras familias, amigos y hasta desconocidos dentro de Cuba», escribió.

Las respuestas de sus seguidores reflejaron un amplio respaldo a esa visión.

«Bien dicho, claro y alto, el gobierno es quien destruyó un país tan hermoso. Pues ese mismo gobierno le debe miles de disculpas», comentó un usuario.

Otro consideró que la responsabilidad trasciende las fronteras de Cuba.

«Creo que tanto el desgobierno cubano como los gobiernos de otros países que callan ante el desmadre siendo cómplices», escribió.

Una voz que conoce los medios oficiales

Peñate Ramos desarrolló buena parte de su carrera profesional en Perlavisión, telecentro municipal de Cienfuegos, y en Canal Habana, donde llegó a desempeñarse como directora de Información antes de establecerse en Lisboa.

Desde el exilio se ha sumado a otras voces del periodismo independiente y de creadores de contenido que responsabilizan al régimen cubano del deterioro económico, social y político de la isla.

Su mensaje coincide con un debate que ha cobrado fuerza en los últimos meses. En marzo, la influencer cubana Anna Bensi también sostuvo que el principal responsable del sufrimiento de los cubanos es el propio sistema político instaurado en la isla.

Un reclamo que también apunta a la reparación

Más allá del componente simbólico, Peñate Ramos planteó la necesidad de una «indemnización por daños y perjuicios», una demanda que también ha sido defendida por organizaciones de derechos humanos.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por ejemplo, ha propuesto la creación de un fondo internacional de reparación para las víctimas del régimen, financiado con bienes y activos de empresas estatales cubanas.

Las declaraciones de la periodista llegan además en medio del mayor éxodo de la historia reciente de Cuba. Desde 2021, más de un millón de cubanos han abandonado el país, una emigración masiva que ha transformado la realidad demográfica y social de la isla.

Ese fenómeno también ha golpeado a los medios oficiales. En mayo, Canal Habana lanzó una convocatoria pública para contratar periodistas, reflejo de la escasez de profesionales que afecta al sistema estatal de prensa.

Mientras tanto, el Gobierno cubano no ha reconocido responsabilidad por la crisis que vive el país ni ha planteado mecanismos de reparación para las víctimas. Por el contrario, organizaciones nacionales e internacionales continúan denunciando el incremento de la represión contra periodistas, activistas y opositores, al tiempo que el régimen busca atraer inversiones de la diáspora mediante nuevas medidas económicas.