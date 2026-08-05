EEUU: «¿Por qué GAESA no utiliza sus fondos para satisfacer las necesidades del pueblo cubano?»

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó este martes una pregunta directa al conglomerado militar cubano GAESA: si dispone de 18,000 millones de dólares en reservas, ¿por qué el pueblo cubano sigue sin electricidad, sin alimentos y con una infraestructura en ruinas?

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental publicó en X una infografía oficial con el sello del Departamento de Estado que contrasta los activos acumulados por el Grupo de Administración Empresarial S.A. con la realidad que padecen los cubanos a diario.

«La crisis económica de Cuba, debida a la incompetencia del régimen, no es ningún misterio. Mientras el pueblo cubano sufre cortes de electricidad casi constantes, unas infraestructuras en ruinas y la escasez de productos, la empresa GAESA, gestionada por el ejército, controla la mayor parte de la economía de la isla y dispone de una reserva financiera de 18,000 millones de dólares», señala el texto de la publicación.

La infografía describe esos fondos como un «fondo para gastos de guerra» y remata con una pregunta que resume la postura de Washington: «¿Por qué no utiliza GAESA esos fondos para satisfacer las necesidades del pueblo cubano?»

El mensaje llega un día después de que Cuba sufriera una nueva desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional, la sexta del año, con déficits de generación que rozaron los 2,315 megavatios y cortes de hasta 24 horas diarias en todo el país.

GAESA es el brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y opera con una opacidad extrema: no publica balances ni auditorías verificables, y su poder real se concentra en un grupo de menos de 15 personas.

Según documentos internos filtrados y analizados por el Miami Herald en agosto de 2025, el conglomerado acumulaba más de 18,000 millones de dólares en activos líquidos a marzo de 2024, incluyendo unos 8,500 millones en depósitos de su filial turística Gaviota y otros 5,000 millones entre TRD Caribe y Almacenes Universales.

Las estimaciones sitúan el control de GAESA sobre la economía cubana entre el 40% y el 70% del PIB, mientras su contribución fiscal en divisas al Estado es, según los análisis disponibles, prácticamente nula.

El conglomerado domina sectores como el turismo, el comercio minorista, la banca, los puertos, las remesas y la minería, capturando los ingresos en divisas que el régimen niega a la población.

La publicación de este martes se enmarca en una escalada sostenida de presión estadounidense sobre GAESA a lo largo de 2026. En mayo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra el conglomerado y su directiva al amparo de la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Trump.

En junio, Washington amplió las sanciones a entidades vinculadas como RAFIN S.A., el Banco Financiero Internacional, Almacenes Universales S.A., GeoMinera S.A. y Antillana de Acero.

Rubio ha descrito a GAESA ante el Senado como un «estado dentro del estado» que controla aproximadamente el 70% del PIB cubano y acapara entre 14,000 y 17,000 millones de dólares en activos, mientras los cubanos carecen de electricidad, alimentos y medicinas.

Analistas han estimado que apenas 43 millones de dólares anuales bastarían para abastecer 63 medicamentos esenciales en Cuba, y unos 250 millones para estabilizar la red eléctrica nacional: cifras que representan una fracción mínima de lo que el conglomerado militar acumula sin rendir cuentas.