Islas Caimán impulsa ley para regularizar a descendientes de familias que huyeron de Cuba

El Gobierno de las Islas Caimán anunció este jueves que impulsará una legislación específica para regularizar la situación migratoria de los hijos, nietos e incluso bisnietos de caimanenses que emigraron a Cuba durante el siglo pasado y regresaron al archipiélago después de la Revolución de 1959, informó el medio Cayman News Service.

La medida busca resolver una situación que afecta a unas 300 personas, muchas de las cuales nacieron y crecieron en las Islas Caimán, formaron allí sus familias y han vivido durante décadas sin un estatus migratorio plenamente regularizado.

El origen del problema se remonta al regreso de numerosas familias de ascendencia caimanense que habían emigrado a Cuba, principalmente a la entonces Isla de Pinos (hoy Isla de la Juventud). Aunque al volver recibieron permisos temporales de residencia, nunca fueron orientadas por las autoridades sobre la necesidad de solicitar formalmente un estatus permanente para ellas y sus descendientes.

La diputada Julie Hunter, representante de West Bay Oeste, explicó en declaraciones a Radio Cayman que muchas de estas personas siempre creyeron que tenían derecho a residir en el territorio.

"Mucha gente simplemente asumía que tenía derecho a estar aquí, y que los gobiernos anteriores no habían dejado claro que necesitaban solicitar un estatus para ellos y sus familias", afirmó.

La mayor parte de los afectados reside en el distrito de West Bay, en Gran Caimán. Desde allí, los diputados Julie Hunter y Rolston Anglin, junto con el exparlamentario McKeeva Bush, han promovido la iniciativa para encontrar una solución definitiva.

Anglin subrayó que el proyecto está dirigido exclusivamente a quienes ya viven en las Islas Caimán y quedaron atrapados en un vacío legal tras regresar desde Cuba.

"Hablamos de aquellos cubano-caimanes que lucharon por salir de Cuba después de la revolución", señaló, recordando que muchas familias permanecieron retenidas durante años en la isla y solo pudieron abandonar el país cuando el régimen de Fidel Castro autorizó su salida.

Como primer paso, la gobernante Coalición Nacional por los Caimanenses (NCFC) acordó el mes pasado crear un grupo de trabajo encargado de identificar a las familias afectadas, recopilar información y presentar recomendaciones para regularizar su situación de la forma más rápida y eficiente posible.

Una historia con profundas raíces en Cuba

La presencia de una comunidad caimanense en Cuba se remonta a comienzos del siglo XX, cuando numerosos pescadores emigraron a la entonces Isla de Pinos, situada a unos 312 kilómetros de Gran Caimán, en busca de mejores oportunidades económicas.

Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, muchas de esas familias intentaron regresar a su lugar de origen, pero numerosas personas quedaron atrapadas en la isla durante años y solo pudieron salir posteriormente.

El anuncio del Gobierno caimanense coincide con un escenario de creciente incertidumbre en el Caribe por la situación de Cuba. Las autoridades del archipiélago mantienen desde principios de 2026 planes de contingencia ante un eventual aumento del flujo migratorio procedente de la isla, especialmente desde la Isla de la Juventud, donde todavía residen numerosas personas de ascendencia caimanense.

Las Islas Caimán ya experimentaron una situación similar durante la crisis migratoria de 1994, cuando recibieron a más de un millar de balseros cubanos. Según cifras oficiales, hasta marzo de 2026 el territorio había deportado a 20 migrantes cubanos y mantenía a otros 24 bajo custodia migratoria.