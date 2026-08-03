Banco Nacional de Cuba debe pagar 21 millones de euros tras fallo en Londres: CRF asegura que el régimen rechazó negociar

Fachada del edificio del Banco Nacional de Cuba (BNC), en La Habana Vieja

El Banco Nacional de Cuba (BNC) deberá pagar más de 18,1 millones de libras esterlinas (unos 21,2 millones de euros) al fondo de inversión CRF I Limited tras una sentencia dictada en rebeldía por el Tribunal Mercantil de Londres el 31 de julio, según reveló este lunes Telemundo 51.

El fallo, emitido por el juez Mr Justice Andrew Baker, incluye £18,034,078.32 en daños y £89,804.96 en costas procesales.

La sentencia se dictó en rebeldía porque el BNC no presentó alegaciones en respuesta a la solicitud de evaluación de daños presentada por CRF, lo que el tribunal interpretó como una renuncia a defenderse en esta fase del proceso.

El litigio tiene su origen en dos préstamos comerciales suscritos en 1982 y 1984 por el Banco Nacional de Cuba con bancos europeos —Crédit Lyonnais Bank Nederland e Istituto Bancario Italiano—, denominados en marcos alemanes, con la República de Cuba como garante.

Cuba dejó de pagar esas obligaciones a mediados de los años 80. CRF I Limited, un fondo constituido en 2009 en Islas Caimán, adquirió esos créditos en el mercado secundario y presentó su demanda en Londres en febrero de 2020, reclamando 72,122,664.70 euros en deuda soberana impagada.

El caso atravesó varias instancias judiciales. En abril de 2023, la jueza Sara Cockerill reconoció a CRF como acreedor legítimo del BNC.

El Tribunal de Apelación ratificó esa posición en noviembre de 2024, y la Corte Suprema del Reino Unido rechazó el último recurso del BNC el 31 de marzo de 2025, dejando el camino libre para la fase de fondo.

Uno de los datos más relevantes que aportó CRF este lunes es que el régimen cubano ignoró múltiples intentos de negociación antes de que se produjera el fallo.

El fondo de inversión aseguró haber intentado entablar un diálogo constructivo con el Gobierno y el Banco Nacional de Cuba para resolver la deuda comercial, en condiciones justas para los acreedores, comercialmente realistas para Cuba y capaces de facilitar el eventual retorno del país a los mercados financieros internacionales.

La gestión más reciente fue una presunta carta enviada directamente al presidente Miguel Díaz-Canel el pasado 22 de junio, apenas semanas antes del fallo definitivo.

En esa misiva, CRF propuso mantener conversaciones confidenciales y ofreció soluciones concretas: instrumentos vinculados al crecimiento, acuerdos de canje de deuda por capital y estructuras diseñadas para preservar la liquidez a corto plazo de Cuba. Sin embargo, aseguran que ni el gobierno cubano ni el BNC respondieron.

El presidente de CRF, David Charters, confirmó el 31 de julio que el fondo no recibió respuesta alguna a sus propuestas. En su comunicado, advirtió que el litigio «nunca fue su opción preferida» y que aún es posible alcanzar una solución negociada, aunque condicionó cualquier acuerdo a que exista «una actitud seria y constructiva por parte de Cuba y el BNC».

Los 10 momentos clave del caso CRF vs. Banco Nacional de Cuba

Se trata de un caso complejo, que viene desarrollándose desde hace décadas. Para que el lector tenga una mejor comprensión de los hechos hemos elaborado esta breve cronología:

1. 17 de enero de 1982. El Banco Nacional de Cuba (BNC) firma un primer préstamo con Crédit Lyonnais Bank Nederland, garantizado por la República de Cuba.

2. 30 de enero de 1984. El BNC contrae un segundo préstamo con el Istituto Bancario Italiano, también con garantía del Estado cubano.

3. Mediados de los años 80. El gobierno de Fidel Castro suspende el pago de ambas deudas y declara la deuda externa cubana «impagable», dejando al país fuera de los mercados internacionales de crédito.

4. En 2013. El fondo CRF I Limited comienza a adquirir deuda cubana en el mercado secundario e inicia negociaciones con La Habana para buscar una reestructuración.

5. 18 de febrero de 2020. CRF presenta una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales para reclamar 72,1 millones de euros correspondientes a estos préstamos e intereses acumulados.

6. 4 de abril de 2023. La jueza Sara Cockerill reconoce a CRF I Limited como acreedor legítimo del Banco Nacional de Cuba, permitiendo que el litigio continúe.

7. 14 de noviembre de 2024. El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales confirma la sentencia de primera instancia y ratifica a CRF como acreedor legítimo.

8. 31 de marzo de 2025. La Corte Suprema del Reino Unido rechaza el último recurso del BNC, dejando firme la condición de CRF como acreedor y abriendo la fase de cuantificación de los daños.

9. 22 de junio de 2026. CRF envía una última propuesta de negociación al presidente Miguel Díaz-Canel, ofreciendo alternativas para reestructurar la deuda. Según el fondo, el Gobierno cubano no respondió.

10. 31 de julio de 2026. El Tribunal Mercantil de Londres condena al Banco Nacional de Cuba a pagar 18,1 millones de libras esterlinas (unos 21,2 millones de euros) tras dictar una sentencia en rebeldía, al no presentar el BNC alegaciones en la fase final del proceso.

El fallo se produce en un contexto de crisis de deuda externa cubana sin precedentes.

Cuba admitió en enero de 2026 que no podía normalizar el servicio de su deuda externa en el corto plazo. La deuda acumulada con el Club de París roza los 4,800 millones de dólares, mientras que los impagos con Brasil superan los 676 millones y con México alcanzan los 1,500 millones de dólares.