«No te veo nunca con un pantalón cañero»: Díaz-Canel presume de visita a entidades industriales y le llueven las críticas

Miguel Díaz-Canel publicó un video de su recorrido por entidades industriales de Habana del Este en el que presumió de avances hacia una mayor autonomía empresarial, pero la publicación desató una avalancha de críticas en redes sociales centradas tanto en la inutilidad del paseo como en un detalle inesperado: los jeans que llevaba puestos.

El mandatario visitó, entre otros puntos, la futura primera estación pública de carga para vehículos eléctricos del país —construida con 432 paneles solares en la Vía Blanca, en Guanabo— y la Unidad Empresarial de Base «Industrial Guanabo», donde se ensamblarán 250 contenedores para la recogida de basura en La Habana.

En su publicación, el gobernante afirmó: «Recorrimos entidades industriales en Habana del Este, donde dialogamos sobre la importancia de avanzar hacia un sistema empresarial con más autonomía y responsabilidades. Es fundamental que nuestro empresariado se prepare para aprovechar las transformaciones económicas y sociales».

El recorrido se produjo el mismo día en que Cuba sufrió el quinto colapso total del Sistema Electroenergético Nacional en lo que va de 2026, y el tercero en apenas ocho días. La desconexión ocurrió a las 11:05 horas, con un déficit de generación de entre 1.990 y 2.020 MW frente a una demanda prevista de 3.150 MW, dejando sin electricidad a aproximadamente 10 millones de personas.

En ese contexto, las imágenes de Díaz-Canel inspeccionando proyectos de movilidad eléctrica mientras el país entero quedaba a oscuras fueron recibidas con indignación. «Con qué van a producir sin electricidad», escribió un usuario. Otro apuntó la contradicción directa: «Proyectos de cargas eléctricas para vehículos eléctricos en un país sin electricidad».

Pero fue la vestimenta del gobernante la que concentró buena parte de las ironías. Varios usuarios identificaron sus pantalones como jeans de la marca estadounidense Levi's, con estimaciones de precio de entre 95 euros y 120 dólares. «No te veo nunca con un pantalón cañero», escribió uno, en referencia a la marca textil cubana de fabricación nacional que fue símbolo de la escasez de ropa importada en los años 80 y 90, cuando muchos cubanos le quitaban la etiqueta para coserle una de Levi's o Lee.

Las comparaciones no tardaron: «Odia el capitalismo pero usa jean americano», «66 años de revolución, para terminar llevando la marca de jeans más icónica del enemigo», «A la carona y al descaro con su pantalón marca Levi's, pura mercancía americana», «Mientras el pueblo no tiene para comprar ropas, Canel anda con Levi's».

Otros comentarios apuntaron al escenario montado para la visita. «Cascos nuevos y uniforme nuevo para la visita, nada cambia, ¿le quitaron la etiqueta?», ironizó un usuario. Un trabajador estatal con 30 años de servicio fue más directo: «Casi nunca tengo materia prima para trabajar, últimamente estoy interrupto casi siempre porque no hay combustible ni para el montacargas, mucho menos electricidad para las máquinas. El presidente no sé si sabe que esos cascos y uniformes solo aparecen cuando hay visitas de arriba».

La publicación acumuló más de 16,700 visualizaciones, 1,099 likes y 332 comentarios en Facebook, con una proporción abrumadora de críticas. Desde zonas como Alamar, La Lisa y San Agustín, usuarios denunciaron apagones de días y escasez de agua, mientras el gobernante defendía mayor autonomía para las empresas en el marco del paquete de 176 medidas económicas aprobado por la Asamblea Nacional el 18 de junio.

No es la primera vez que la vestimenta de Díaz-Canel genera polémica: anteriormente fue señalado por lucir relojes Rolex y accesorios de lujo valorados en miles de dólares en actos públicos, mientras el pueblo cubano enfrenta una crisis de escasez sin precedentes en décadas.