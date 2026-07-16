Florida aplica nuevamente la exención de impuestos sobre las ventas de artículos para la vuelta a clases

Florida arranca el lunes 20 de julio una exención del impuesto sobre las ventas para artículos de regreso a clases que se extenderá hasta el jueves 20 de agosto, según informó NBC Miami.

Durante ese período de 32 días, los compradores en el estado podrán adquirir ropa, calzado, útiles escolares, materiales educativos y computadoras personales sin pagar el impuesto sobre las ventas, siempre que los artículos no superen los límites de precio establecidos por ley.

La exención aplica tanto al impuesto estatal del 6 % como a los impuestos locales adicionales, lo que resulta en una tasa efectiva del 0 % para los artículos elegibles en todos los condados del estado.

Los productos exentos se dividen en cuatro categorías con sus respectivos topes de precio:

Ropa, calzado y mochilas de hasta $100 por artículo: incluye pantalones, camisas, zapatos, trajes de baño, suéteres y ropa de dormir.

Útiles escolares de hasta $50 por artículo: cuadernos, lápices, bolígrafos, marcadores, carpetas, loncheras, reglas y pegamento.

Materiales de aprendizaje y juegos didácticos de hasta $30 por artículo: libros interactivos, rompecabezas, tarjetas educativas y juegos de memoria.

Computadoras personales y accesorios de hasta $1,500: laptops, tabletas, impresoras, auriculares, micrófonos, unidades flash, calculadoras y software.

No existe límite en la cantidad de artículos que se pueden comprar, siempre que el precio individual de cada uno no supere el tope permitido.

Las compras en línea también califican para la exención si el pedido es aceptado durante el período del feriado y el envío se realiza a una dirección de Florida.

Quedan excluidas de la exención las compras realizadas dentro de parques temáticos, hoteles, aeropuertos y complejos de entretenimiento.

No se incluyen artículos como joyería, relojes, paraguas, gafas de sol sin receta, maletines, maletas.

Tampoco aplica el beneficio a teléfonos inteligentes, consolas de videojuegos ni cámaras digitales ni dispositivos que no estén diseñados principalmente para procesar datos.

Esta medida es el resultado de una ley aprobada por la Legislatura de Florida en 2025 que convirtió el feriado fiscal de regreso a clases en un evento anual permanente, fijado originalmente para todo el mes de agosto.

En 2026, las fechas fueron ajustadas al período del 20 de julio al 20 de agosto para coincidir mejor con el inicio real del año escolar en muchos distritos del estado.

La iniciativa forma parte de un paquete de alivio fiscal de $2,000 millones aprobado en 2025, del cual $450 millones estaban destinados específicamente a apoyar a las familias durante la temporada escolar.

El ahorro estimado para los consumidores por esta exención de regreso a clases es de aproximadamente $217 millones anuales.

Florida es uno de los pocos estados del país que incluye computadoras personales dentro de su exención de regreso a clases, una ventaja que lo distingue de otros estados como Texas.

Para la comunidad cubana residente en Florida -una de las más numerosas del estado- esta medida representa un alivio concreto ante los altos costos del inicio escolar, con la posibilidad adicional de adquirir útiles y tecnología para enviar a familiares en Cuba, donde estos artículos escasean o resultan muy costosos.

El gobernador Ron DeSantis justificó la política fiscal en 2025 con estas palabras: «Al reducir los impuestos, empoderar a los padres e impulsar nuestra economía, facilitamos que las personas vivan, trabajen y prosperen en el Estado Libre de Florida».

El Departamento de Ingresos de Florida mantiene disponible en su página oficial de regreso a clases la lista completa de artículos exentos y los que permanecen gravables durante el período.