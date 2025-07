Florida inicia su mes de exención de impuestos por regreso a clases

Vídeos relacionados:

Agosto se perfila como el mes de preparación para el regreso a clases, y en ese sentido, el estado de Florida lanza una medida, aprobada por la Legislatura y firmada por el gobernador Ron DeSantis, que representa un alivio para miles de familias, al cubrir el mes completo con exención del impuesto sobre las ventas en artículos escolares.

Esta iniciativa forma parte de un paquete fiscal más amplio que busca desahogar el bolsillo de los residentes del estado, con un alivio total de 2 mil millones de dólares, de los cuales 450 millones están dirigidos directamente a apoyar a las familias durante esta temporada clave.

De acuerdo con información de Telemundo, durante todo agosto, los consumidores podrán comprar una amplia variedad de productos sin pagar el impuesto estatal, siempre que cumplan con los topes de precio establecidos que son para útiles escolares de hasta 50 dólares, englobando cuadernos, lápices, carpetas, reglas, tijeras, mochilas, loncheras, entre otros.

En cuanto a ropa y calzado para estudiantes de hasta 100 dólares por artículo, incluyendo mochilas, bolsos, fajas escolares, pantalones, suéteres, camisas y zapatos.

También las computadoras y equipos tecnológicos de hasta 1,500 dólares para uso personal, como son las laptops, monitores, teclados, ratones, lectores electrónicos y más.

Asimismo, el material educativo y juegos didácticos de hasta 30 dólares, en las que entran tarjetas didácticas, libros interactivos, rompecabezas y otros materiales para el aprendizaje.

Lo más leído hoy:

“Al reducir los impuestos, empoderar a los padres e impulsar nuestra economía, facilitamos que las personas vivan, trabajen y prosperen en el Estado Libre de Florida”, declaró DeSantis desde Panama City Beach el lunes, donde oficializó la medida ante padres y educadores.

Para muchos cubanos que viven en Florida, sobre todo aquellos con varios hijos o que comparten sus gastos con familiares dentro y fuera de la isla, esta medida llega como una oportunidad muy esperada.

Los altos costos del regreso a clases pueden representar una carga importante, y un mes libre de impuestos puede marcar la diferencia a la hora de equipar a los niños con todo lo necesario para un buen año escolar.

Además, no hay límite en la cantidad de artículos exentos que se pueden comprar, siempre que el precio individual no supere el tope permitido. Esto abre la posibilidad de abastecerse de útiles o equipos, no solo para el hogar, sino también para enviar a familiares en Cuba, donde estos artículos escasean o son muy costosos.

El Departamento de Ingresos de Florida ha habilitado la página oficial floridarevenue.com/BackToSchool con toda la información actualizada, incluyendo detalles sobre productos específicos y materiales promocionales.

Preguntas frecuentes sobre la exención de impuestos en Florida por el regreso a clases