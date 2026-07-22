Trump revela nuevo plan para imponer aranceles de hasta 200 % a medicamentos genéricos importados

El presidente Donald Trump anunció un plan escalonado para gravar con aranceles de hasta el 200 % las importaciones de medicamentos genéricos a Estados Unidos, como parte de su estrategia para relocalizar la producción farmacéutica en suelo estadounidense.

El mandatario publicó los detalles del plan en su red social Truth Social, donde precisó el calendario de aplicación de las nuevas tarifas.

Según lo anunciado, la medida no es inmediata.

«A partir del 1 de agosto de 2026, todos los medicamentos genéricos que se importen a Estados Unidos seguirán estando sujetos a un arancel del 0 % durante un período de dos años, tras el cual el arancel se incrementará al 100 % durante un año y al 200 % posteriormente», escribió Trump.

Es decir, los genéricos continuarán entrando al país sin carga arancelaria hasta agosto de 2028, cuando comenzará la escalada.

Captura de Truth Social / Donald J. Trump

Trump justificó la iniciativa con un argumento de seguridad nacional y soberanía industrial: el objetivo es «relocalizar» la fabricación de genéricos dentro del país, con «una penalización para aquellas empresas que decidan no construir plantas y equipos dentro del plazo establecido».

En sus propias palabras, «el objetivo de esta política es proteger al pueblo de los Estados Unidos».

El anuncio amplía la ofensiva arancelaria farmacéutica que Trump ya había puesto en marcha en abril de 2026, cuando firmó una proclamación que impuso aranceles de hasta el 100 % a medicamentos patentados importados y sus ingredientes activos.

En aquella ocasión, los genéricos quedaron explícitamente excluidos, aunque la administración advirtió que revisaría esa decisión en el plazo de un año. El nuevo plan cumple esa advertencia.

En cuanto a los medicamentos patentados, Trump aclaró que no modificará el esquema de abril: se mantiene la estructura de hasta el 100 % con las exenciones ya establecidas para empresas que trasladen su producción a Estados Unidos o que suscriban acuerdos de precios con el Gobierno.

El impacto potencial de la medida es considerable. Los medicamentos genéricos representan aproximadamente el 90 % de todas las prescripciones surtidas en Estados Unidos, aunque solo entre el 12 % y el 17 % del gasto farmacéutico total.

La cadena de suministro de estos fármacos depende en gran medida de India y China: el 87 % de las plantas de fabricación de ingredientes farmacéuticos activos se encuentran fuera del país, con fuerte concentración en Asia. India es uno de los países más expuestos, dado que cerca del 90% de sus exportaciones farmacéuticas hacia Estados Unidos corresponden a genéricos.

La industria ha advertido que los fabricantes de genéricos operan con márgenes muy estrechos y que cualquier costo adicional se trasladaría inevitablemente a pacientes y pagadores, con riesgo de escasez de medicamentos esenciales.

Esta política arancelaria se enmarca en una estrategia más amplia de la administración para reducir el precio de los fármacos.

En diciembre de 2025, 14 de las 17 mayores farmacéuticas del mundo aceptaron bajar precios bajo la política de «Nación Más Favorecida», con descuentos de hasta el 70 % en Medicaid.

Meses después, en febrero de 2026, Trump lanzó TrumpRx.gov, una plataforma de venta directa de medicamentos con descuento, aunque expertos señalaron que solo beneficia a quienes pagan en efectivo, dejando fuera a la mayoría de los asegurados.

De implementarse, el plan podría enfrentar desafíos legales.

En febrero de 2026, la Corte Suprema anuló los aranceles recíprocos impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional al considerar que Trump excedió su autoridad.

Sin embargo, los aranceles farmacéuticos se amparan en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, una base legal que el fallo del Supremo no tocó, lo que otorga a la administración mayor margen para sostener la medida ante los tribunales.