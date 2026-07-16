Lo que le pasó a Seidy La Niña en plena calle en Cuba: "Me tuve que bajar del carro"

La cantante cubana Seidy La Niña tuvo que detener el automóvil en el que viajaba y bajarse en plena calle al ser reconocida por sus seguidores en Guanabacoa, municipio habanero, durante su visita a la isla tras casi siete años de ausencia.

El encuentro espontáneo quedó registrado en un video publicado en su cuenta de Instagram donde la artista escribió: «Sali a la calle y tuve que Bajar del carro Mi gente de GUANABACOA». La publicación acumuló más de 53,000 likes y más de 1,000 comentarios.

Fans del barrio la reconocieron mientras circulaba en el vehículo y quisieron tomarse fotos y compartir con ella en plena vía pública, lo que obligó a la artista a detener su recorrido para atenderlos.

El regreso de Seidy a Cuba, ocurrido el martes 14 de julio, fue el primero en casi siete años y estuvo cargado de emoción desde el primer momento: al pisar la isla, la artista grabó un video en una calle declarando «Después de casi 7 años estoy en CUBA».

Nacida el 4 de julio de 1994 en El Cotorro, La Habana, Seidy emigró a Miami con su madre alrededor de 1999, cuando tenía aproximadamente seis años, y lleva más de 25 años radicada en Estados Unidos.

A pesar de esa larga distancia, siempre mantuvo una fuerte identidad con su tierra natal. En agosto de 2024 lo resumió con una frase que se hizo popular entre sus seguidores: «Me fui de Cuba, pero Cuba no se fue de mí».

Conocida como la «Reina del Reparto» por su estilo que mezcla ritmos cubanos con música urbana, la artista había prometido públicamente en mayo de 2025 que regresaría a cantar en Cuba: «Voy a ir a cantar a Cuba… me encantaría ir a cantarle a la gente», declaró en el programa Destino Tolk.

El episodio en Guanabacoa ilustra el nivel de arraigo que Seidy La Niña mantiene entre el público cubano de la isla, incluso después de años de ausencia y con su carrera desarrollada íntegramente fuera del país.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si su visita a Cuba incluye presentaciones en vivo o conciertos, algo que sus seguidores esperan que se concrete durante o después de esta estancia.