Un cubano se entrega a la policía por robo en cargamento de artículos de la marca Apple

Yasmany Aguiar-González, de 39 años y exempleado de FedEx Freight, se entregó voluntariamente este miércoles a la policía de Medley, en el condado de Miami-Dade, Florida, por su implicación en el robo de más de 31,000 dólares en productos de la marca Apple, que estaban destinados a tiendas minoristas.

El hombre -de origen cubano- tomó la decisión de entregarse tras ver en los noticieros el arresto de su presunto cómplice, según informó Telemundo 51.

El presunto cómplice es Michael Turro-Cabrera, de 43 años y residente de Pembroke Pines, quien fue detenido el 23 de junio por hurto mayor de carga y fraude organizado mientras trabajaba como conductor activo de FedEx Freight.

El abogado defensor de Aguiar-González, Salvedo Jauregui, coordinó la entrega con las autoridades y declaró a Local10:

«En el momento en que mi cliente supo que lo estaban buscando, llamamos de inmediato al detective...».

Cómo ocurrió el robo: GPS, cámaras y registros telefónicos

Los robos tuvieron lugar los días 28 y 29 de noviembre de 2025, mientras los productos Apple viajaban bajo custodia de Turro-Cabrera en un camión de FedEx Freight.

El GPS del vehículo reveló que el conductor se desvió de su ruta y entró en un callejón de Pinecrest a las 12:09 de la tarde, donde una camioneta pickup Dodge gris retrocedió hasta la parte trasera del remolque.

La cubierta del vehículo fue retirada y vuelta a colocar en apenas 16 minutos, lapso que la policía interpreta como el momento de la transferencia de mercancía.

Los registros telefónicos resultaron determinantes.

Los detectives confirmaron que ambos sospechosos realizaron una llamada exactamente en el instante en que los vehículos coincidieron en el callejón, y el personal de FedEx identificó a Aguiar-González como conductor de la pickup a través de imágenes de videovigilancia.

Más de 31,000 en productos Apple desaparecidos

Apple reportó formalmente los faltantes el 18 de diciembre de 2025.

Faltaban artículos por valor de 22,506 dólares el 28 de noviembre y 8,658 el 29 de noviembre, para un total de 31,165 dólares en productos que incluían teléfonos, tabletas y relojes.

Ese mismo día, FedEx despidió a Turro-Cabrera por «violaciones de política», entre ellas paradas prolongadas sin explicación y manipulación del registro de tiempo.

Aguiar-González, quien había trabajado ocho años para la empresa antes de ser despedido, era buscado desde entonces como prófugo, hasta que ahora su abogado coordinó la entrega.

«FedEx Freight no tolera actividad ilegal dentro de nuestra red. La seguridad de los envíos de nuestros clientes es una prioridad principal, y cooperamos plenamente con las autoridades en las investigaciones», declaró a Local10 un portavoz de FedEx.

El «paseo de la vergüenza» y los cargos que enfrentan

La policía de Medley organizó un «paseo de la vergüenza» con Aguiar-González en el momento de su entrega ante las autoridades.

Se trata de una práctica mediante la cual los sospechosos son exhibidos públicamente ante los medios para generar conciencia ciudadana y disuadir conductas delictivas.

Ambos acusados enfrentan cargos de robo de carga y fraude organizado.

La policía no ha confirmado si los productos fueron recuperados.

Un patrón de robos de carga en el sur de Florida

El caso no es aislado. Días antes del arresto de Turro-Cabrera, otro cubano, Reinier Sánchez Hurtado, de 46 años y contratista de FedEx Ground, en Medley, fue arrestado el 17 de junio por robar zapatillas Nike valoradas en 36,000.

A nivel nacional, los robos de carga en Estados Unidos y Canadá aumentaron un 18% en 2025, con pérdidas estimadas de 725 millones de dólares, lo que representa un 60% más que en 2024.