Hialeah promete buscar ayuda para propietarios afectados por polémica ordenanza y pausa las multas

Asfalto en la franja entre la acera y la calle en Hialeah

El vicealcalde de Hialeah, Carlos Zogby, anunció este jueves que la ciudad suspenderá temporalmente las multas impuestas a propietarios por tener asfalto en la franja entre la acera y la calle frente a sus viviendas.

Zogby prometió, además, explorar programas de ayuda económica para quienes no puedan costear las reparaciones exigidas, según informó Telemundo 51.

Alrededor de 200 hogares han recibido avisos o multas por incumplir una ordenanza que exige césped en esa zona -conocida como swale- en lugar de pavimento.

Para muchos residentes, cumplir con la norma puede representar gastos de miles de dólares.

«No entren en pánico»: el mensaje del vicealcalde

Zogby salió a calmar los ánimos en una entrevista pública con un mensaje directo.

«No entren en pánico. No queremos estresar a ninguno de nuestros residentes. Entendemos que, en algunos casos, esas condiciones ya existían cuando compraron la casa o heredaron ese problema», afirmó.

El funcionario también descartó las consecuencias más temidas:

«No le vamos a quitar la casa a nadie. No vamos a poner un juicio contra la propiedad de nadie».

Entre las medidas anunciadas, los propietarios recibirán al menos seis meses adicionales para cumplir, con posibilidad de extensiones.

La ciudad buscará además becas y programas gubernamentales, con atención especial a adultos mayores y personas con dificultades financieras.

Una ordenanza antigua, una aplicación nueva

La pregunta que más repiten los vecinos es por qué la ciudad comenzó a notificarlos ahora.

Zogby aclaró que la norma no es una iniciativa de la administración actual: «Esta ordenanza se creó en el año 2000, mucho antes del alcalde Bryan Calvo. Lo que se está haciendo ahora es comenzar a hacerla cumplir por fases».

El fundamento técnico es la Ordenanza de Aguas Pluviales de 2018, que prohíbe pavimentar los swales porque el asfalto impide que el agua se filtre al suelo.

«El problema es que ya no tiene dónde drenar», resumió Zogby, recordando que durante la campaña electoral los propios vecinos se quejaban de charcos que permanecían durante días tras lluvias leves.

Sin embargo, residentes de Hialeah han denunciado que la ciudad realizó inspecciones al momento de la compra de sus viviendas sin señalar ninguna irregularidad, lo que hace la situación especialmente injusta para quienes adquirieron propiedades con el swale ya asfaltado.

El costo real para los vecinos

La residente Yarima González calculó que cumplir con la ordenanza le costaría alrededor de 7,000 dólares.

«Prácticamente remover todo el cemento del frente de mi casa, poner hierba, hacer el driveway nuevo… cuando saqué el estimado me salió como en 7 mil dólares», explicó en declaraciones previas al citado medio de prensa.

Otro propietario, Carlos Rodríguez, quien lleva siete años en su casa, recibió una notificación por asfalto que ya existía cuando la compró.

«¿Por qué ahora? Esa es la pregunta, ¿por qué ahora?», cuestionó. «Yo no creo que es justo que el propietario deba pagarlo», añadió.

Las multas comienzan en 100 dólares, pero pueden escalar hasta 500 dólares por día de incumplimiento.

Si no se pagan, se convierten en gravámenes sobre la propiedad con un interés del 12% anual, lo que puede bloquear ventas o refinanciamientos futuros.

Un abogado advierte: «Usted no tiene que pagar»

El abogado Ari Pregen, especializado en defensa ante el Magistrado Especial de Hialeah en casos de cumplimiento de código, sostiene que los propietarios tienen argumentos sólidos para impugnar las sanciones, dado que el swale pertenece legalmente al derecho de vía público.

«Es casi una doble tributación. Usted tiene que pagar para mantener el swale y después la ciudad lo multa por eso», declaró Pregen, quien fue categórico: «Usted no tiene que pagar».

A pesar de las concesiones anunciadas, Zogby dejó claro que la ciudad no renuncia a la aplicación de la norma a largo plazo.

«Con el tiempo sí queremos que haya cumplimiento, porque si no, no se va a solucionar el problema de las inundaciones y los charcos».