Melanie Santiler revela por qué Miami es indispensable para el éxito de los artistas cubanos

Melanie Santiler está de visita en Madrid y prepara algunos conciertos en España. Desde el país ibérico aseguró que Miami desempeña un papel fundamental en el crecimiento y la proyección internacional de los artistas de Cuba.

Durante una entrevista concedida al diario español Artículo 14, con motivo del lanzamiento de "Gataza", Santiler reflexionó sobre las dificultades de abrirse camino en la industria musical desde la isla. Explicó cómo el público en Miami se ha convertido en un aliado imprescindible para crecer en este competitivo mundo.

La ciudad estadounidense encabeza las estadísticas en Spotify para Santiler. La artista explicó que ese liderazgo también responde a las limitaciones que enfrentan los creadores dentro de Cuba, donde numerosas reproducciones no aparecen reflejadas en las principales plataformas digitales.

“En Cuba las plataformas no funcionan. Ni yo ni ningún artista cubano tenemos prácticamente números de Cuba, solo en YouTube. Hay muchísimas personas que escuchan la música de los artistas cubanos sin poder darnos números, sin aparecer en las estadísticas. Son escuchas fantasma: bots, descargas, formas alternativas, porque en Cuba no hay acceso a esto", comentó.

"Gracias a la comunidad de Miami tenemos estadísticas, números y alcance. También hay comunidad cubana en España y en muchos lugares del mundo, gracias a Dios, pero Miami es súper importante. Conquistamos Miami”, resumió la joven y lamentó que aún no ha podido visitar la ciudad del Sol.

Santiler defendió el Reparto como una manifestación profundamente vinculada con la sociedad cubana. A su juicio, el género, nacido de la mezcla de la timba, la rumba y otros ritmos urbanos, es hoy “la identidad del pueblo cubano”.

También destacó el peso de la jerga nacional y de los códigos culturales que hacen difícil reproducirlo fuera de ese contexto.

Reconoció, sin embargo, que desarrollar una carrera musical en Cuba implica importantes obstáculos. Aunque desea convertirse en una figura internacional sin romper su vínculo con La Habana, admitió que “ahora mismo es muy difícil nutrirte allí” debido a la situación que atraviesa el país.

"Aspiro a ser una artista del mundo, sin duda, pero sin dejar de estar en Cuba, sin dejar de ir y sin dejar de nutrirme de lo que está pasando. Ahora mismo es muy difícil nutrirte allí por toda la situación, pero en algún punto ha sido encantador crear en Cuba", dijo.

La cantante también lamentó la falta de grandes referentes femeninos cubanos contemporáneos. Señaló a Celia Cruz como una influencia esencial para comprender cómo una artista puede dominar el escenario y proyectar su identidad ante públicos internacionales.

"Celia es un referente enorme para el directo, porque es la raíz cubana. Es cómo hace un show una persona cubana", dijo la cantante. En su criterio, Cuba no ha vuelto a contar con una figura femenina de alcance similar.

Otro de sus grandes objetivos está precisamente en La Habana. Santiler sueña con ofrecer un concierto en el Estadio Latinoamericano, sede emblemática de los Industriales. Para ella, actuar allí tendría incluso más valor que presentarse en el Madison Square Garden.

La intérprete aspira a abrir nuevos caminos para la música cubana, conservar el vínculo con sus raíces y alcanzar una proyección global apoyada por una diáspora que tiene en Miami y en Madrid, sus principales centros.