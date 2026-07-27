Emotivo encuentro: Luis Manuel Otero asiste a concierto de Daymé Arocena en Miami

Apenas ocho días después de pisar suelo estadounidense, Luis Manuel Otero Alcántara vivió este domingo un momento cargado de emoción al asistir al concierto de Daymé Arocena en la Sala Catarsis del Teatro Trail, en Coral Gables, Miami.
El propio activista y artista visual compartió el encuentro en su cuenta de Facebook con las palabras: «Muy hermoso el concierto de Daymé Arocena hoy en la sala Catarsis del Teatro Trail. La música cubana brilla y reúne, tanto en el exilio como dentro de Cuba. #EstamosConectados».
Las fotografías publicadas muestran a ambos artistas abrazándose afectuosamente en el interior del recinto, con el letrero de neón verde de «Sala Catarsis» visible al fondo. El evento, presentado por Díktuon, tuvo lugar en un formato acústico e íntimo, con capacidad para menos de 100 personas.
El encuentro adquiere una dimensión simbólica especial por la fecha en que ocurre: el 26 de julio, aniversario del asalto al Cuartel Moncada, convertido por la dictadura cubana en su efeméride más celebrada. Que dos de las figuras más reconocidas de la resistencia cultural cubana se reúnan precisamente ese día en Miami subraya la idea que Otero Alcántara expresó con su hashtag: la cultura cubana trasciende las fronteras que impone el régimen.
Otero Alcántara llegó al Aeropuerto Internacional de Miami el 18 de julio en el vuelo AA2706 procedente de La Habana, con un parole humanitario aprobado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Su condena de cinco años vencía formalmente el 9 de julio de 2026, pero fue sacado de la prisión de Guanajay el día 7 sin que se informara su paradero durante varios días, situación que Amnistía Internacional calificó como «desaparición forzada».
«Fui expulsado de Cuba, eso no está bien. Yo estaba preso todavía. Simplemente me estaban llevando para otro sitio», declaró el activista tras su llegada a Miami.
Daymé Arocena, por su parte, es una de las voces más reconocidas de la música cubana en el exilio y ha sido abiertamente crítica del régimen. En febrero de 2025 declaró a BBC Mundo que «Cuba es un país con un lastre de represión y dictadura», y en esa misma entrevista mencionó a Otero Alcántara —entonces aún encarcelado— como ejemplo concreto de esa represión.
El vínculo entre ambos viene de lejos. El 11 de julio de 2021, durante las históricas protestas populares, los dos llamaron públicamente a los cubanos a salir a las calles. Arocena publicó entonces: «Exigir nuestros derechos, no es delito! Los espacios públicos son nuestros! Que se escuche alto y claro nuestro descontento!!!».
Este domingo, en la Sala Catarsis, ese hilo que los une desde el 11J se hizo visible de nuevo. Otero Alcántara también afirmó este día que construir una Cuba mejor es una «responsabilidad colectiva» de los cubanos dentro y fuera de la isla, y reiteró su compromiso con el activismo: «Voy a seguir fajao en mi misión».
Preguntas frecuentes sobre el encuentro de Luis Manuel Otero y Daymé Arocena en Miami
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es significativo el encuentro entre Luis Manuel Otero Alcántara y Daymé Arocena en Miami?
El encuentro es simbólico porque ocurre el 26 de julio, fecha emblemática para el régimen cubano, y subraya cómo la cultura cubana trasciende las fronteras impuestas por el régimen. Ambos son figuras reconocidas de la resistencia cultural cubana y su reunión en el exilio destaca la conexión y unidad de la diáspora cubana.
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¿Cuál fue la razón del exilio de Luis Manuel Otero Alcántara?
Luis Manuel Otero Alcántara fue obligado al exilio como condición para su liberación tras cumplir cinco años de prisión en Cuba. El régimen cubano lo mantuvo en paradero desconocido antes de permitirle salir hacia Estados Unidos, lo que Amnistía Internacional calificó como una desaparición forzada.
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¿Qué rol juega Daymé Arocena en la resistencia cultural cubana?
Daymé Arocena es una de las voces más reconocidas de la música cubana en el exilio y ha sido abiertamente crítica del régimen cubano. Ha utilizado su plataforma para denunciar la represión y la dictadura en Cuba, y ha mostrado su apoyo a otros activistas como Otero Alcántara.
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¿Cómo fue el proceso de liberación de Luis Manuel Otero Alcántara?
La liberación de Otero Alcántara fue condicionada al exilio forzoso, y se produjo tras un proceso lleno de irregularidades, donde fue mantenido en un paradero desconocido antes de ser trasladado a Miami. Su liberación fue posible gracias a un parole humanitario aprobado por las autoridades estadounidenses.
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¿Qué mensaje transmitió Luis Manuel Otero Alcántara tras su llegada a Miami?
Otero Alcántara destacó que su misión es construir una Cuba mejor y que esto es una responsabilidad colectiva de los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. También reiteró su compromiso con el activismo y la lucha por la libertad de los presos políticos en Cuba.
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