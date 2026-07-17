«No miren desde las gradas»: Anna Bensi llama a los cubanos a perder el miedo frente a la dictadura

La activista cubana Anna Bensi lanzó este viernes un llamado directo a sus compatriotas para que abandonen la pasividad frente a la dictadura, en un mensaje publicado en su cuenta verificada de X que rápidamente generó cientos de reacciones.

«Reflexionemos… Si veo que alguien se levanta contra la Dictadura, ¿se convierte eso en una razón para acomodarme en la quietud y ver el show desde las gradas, asumiendo que esa persona hablará por mí?», escribió la joven de 21 años, residente en Alamar, La Habana.

Bensi apuntó directamente a una tendencia que considera peligrosa: la de delegar la resistencia en unos pocos mientras el resto observa desde la comodidad.

«El temor de las personas a denunciar lo que vivimos en Cuba es real, porque la represión por parte del régimen castrista también es real. Pero debemos entender que apoyar a una persona que se atreve a hacerlo no significa arrecostarse a su voz y asumir que su pellejo sustituirá el tuyo o que tendrá el mismo impacto que el de todo un pueblo atreviéndose a pensar en voz alta», señaló.

La activista rechazó la idea de que la unidad implique uniformidad, y propuso en cambio una participación diferenciada pero comprometida.

«Todos tenemos boca. Y quien no quiera ser boca, que sea brazo o pierna. La unidad no significa que todos seamos iguales, sino que trabajemos juntos y hagamos bien nuestra parte en favor de un mismo propósito», escribió.

El mensaje cerró con un llamado espiritual: «Sean fieles a sus convicciones y demuéstrenlo con su vivir. Y pongan los ojos en Dios, no en ningún hombre».

El post llega en un momento de intensa presión sobre Bensi. Apenas dos semanas antes, fue retenida casi 12 horas en la estación policial de Alamar, donde recibió amenazas de prisión por «incitación al desorden público».

Tras ese interrogatorio, la joven resumió en pocas palabras el mensaje que le transmitieron: «Cállate o haz otro tipo de contenido».

Bensi y su madre, Caridad «Cary» Silvente, permanecen bajo arresto domiciliario desde el 25 de marzo de 2026, acusadas bajo el Artículo 393 del Código Penal cubano por «actos contra la intimidad personal y familiar», cargos que acarrean entre dos y cinco años de prisión.

El origen del proceso fue un video que Bensi publicó mostrando a un agente del MININT entregando una citación irregular en su domicilio.

El régimen también hackeó sus cuentas de WhatsApp y Telegram, y desactivó sus líneas de ETECSA el 21 de abril de 2026.

Bensi es integrante del colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba, fundado en enero de 2026 en el municipio del Cerro, que emplea el arte, el teatro y las redes sociales para promover el pensamiento libre y cuestionar el adoctrinamiento estatal.

Su caso ha trascendido las fronteras de la Isla: Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, la visitó el 9 de abril de 2026 y se reunió con ella y el colectivo en mayo, y Amnistía Internacional documentó su caso como parte de un patrón de hostigamiento a jóvenes que usan redes sociales para cuestionar al gobierno cubano.

Tres días antes de este post, Bensi ya había desafiado al régimen con otra frase directa: «Será hasta que el pueblo quiera».