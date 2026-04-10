Mike Hammer visita a Anna Bensi mientras enfrenta acoso de la Seguridad del Estado

El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó este martes a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, en su casa del reparto Alamar, en La Habana, en medio de las presiones que la Seguridad del Estado ejerce contra ella y su madre, reportó CubaNet.
El encuentro ocurrió durante un apagón en el domicilio de la joven de 21 años y contó con la presencia de su madre, Caridad Silvente, y su hermana, Elmis Rivero Silvente.
Hammer estuvo acompañado por Leslie Núñez Goodman, consejera de la Oficina de Educación, Cultura y Prensa de la sede diplomática.
También participó en el encuentro el pastor Rolando Pérez, conocido como Pregonero de Cristo, quien fue detenido a mediados de marzo en Matanzas por leer la Biblia en un espacio público y aprovechó para comentarle a Hammer las violaciones a la libertad religiosa que comete el régimen en la isla.
La Embajada de Estados Unidos informó del encuentro a través de su cuenta oficial en X: Fue un gran gusto por fin conocer a Anna Sofía Benítez y su mamá. Me contaron sobre su situación y que se encuentran bajo reclusión domiciliaria.
Hammer también le transmitió a Anna Bensi el impacto de su trabajo: lo que dices impacta y emociona a mucha gente, le expresó el diplomático durante la visita.
La situación de Anna Bensi y su madre se agravó tras ser citadas por la Seguridad del Estado, instruyendo de cargos a ambas el 25 de marzo. Desde entonces, madre e hija permanecen bajo reclusión domiciliaria, sometidas a una presión constante por parte de las autoridades cubanas.
A las restricciones físicas se sumó la suspensión de su cuenta de WhatsApp, lo que ha limitado aún más su capacidad de comunicación con el exterior.
Su hermana, en cambio, logró llegar a Miami con sus dos hijos tras salir de Cuba, reportó Diario de Las Américas.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Anna Bensi y su madre en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Anna Bensi y su madre están bajo reclusión domiciliaria?
Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente, están bajo reclusión domiciliaria tras ser acusadas de "actos contra la intimidad personal". La acusación se originó por la difusión de un video en redes sociales que muestra a un agente del Ministerio del Interior entregando una citación. Las autoridades alegan que la publicación vulneró la identidad del funcionario. Madre e hija enfrentan posibles penas de entre dos y cinco años de prisión.
¿Qué apoyo ha recibido Anna Bensi de la comunidad internacional?
Anna Bensi ha recibido el respaldo de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que ha cuestionado públicamente las acciones del régimen cubano contra ella y su madre. La visita del jefe de la misión diplomática, Mike Hammer, a su hogar, es un ejemplo del interés internacional en su caso. Hammer destacó el valor de Anna al expresar sus ideas y aseguró que su trabajo impacta a muchas personas.
¿Cuál ha sido la respuesta de Anna Bensi frente a las acusaciones en su contra?
Anna Bensi ha mantenido una postura firme y crítica contra el sistema cubano, insistiendo en su derecho a la libre expresión. A pesar de la presión y el hostigamiento, ha reiterado que no piensa guardar silencio y seguirá denunciando la situación en Cuba a través de sus redes sociales.
¿Qué medidas ha tomado el régimen cubano contra Anna Bensi y su madre?
El régimen cubano ha sometido a Anna Bensi y a su madre a un proceso judicial represivo, con reclusión domiciliaria, prohibición de salida del país y restricciones de movimiento. Además, han enfrentado interrogatorios, amenazas y cortes de internet, en lo que se considera un esfuerzo por silenciar su actividad en redes sociales.
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