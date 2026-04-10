Mike Hammer visita a Anna Bensi mientras enfrenta acoso de la Seguridad del Estado

El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó este martes a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, en su casa del reparto Alamar, en La Habana, en medio de las presiones que la Seguridad del Estado ejerce contra ella y su madre, reportó CubaNet.

El encuentro ocurrió durante un apagón en el domicilio de la joven de 21 años y contó con la presencia de su madre, Caridad Silvente, y su hermana, Elmis Rivero Silvente.

Hammer estuvo acompañado por Leslie Núñez Goodman, consejera de la Oficina de Educación, Cultura y Prensa de la sede diplomática.

También participó en el encuentro el pastor Rolando Pérez, conocido como Pregonero de Cristo, quien fue detenido a mediados de marzo en Matanzas por leer la Biblia en un espacio público y aprovechó para comentarle a Hammer las violaciones a la libertad religiosa que comete el régimen en la isla.

La Embajada de Estados Unidos informó del encuentro a través de su cuenta oficial en X: Fue un gran gusto por fin conocer a Anna Sofía Benítez y su mamá. Me contaron sobre su situación y que se encuentran bajo reclusión domiciliaria.

Hammer también le transmitió a Anna Bensi el impacto de su trabajo: lo que dices impacta y emociona a mucha gente, le expresó el diplomático durante la visita.

La situación de Anna Bensi y su madre se agravó tras ser citadas por la Seguridad del Estado, instruyendo de cargos a ambas el 25 de marzo. Desde entonces, madre e hija permanecen bajo reclusión domiciliaria, sometidas a una presión constante por parte de las autoridades cubanas.

A las restricciones físicas se sumó la suspensión de su cuenta de WhatsApp, lo que ha limitado aún más su capacidad de comunicación con el exterior.

Su hermana, en cambio, logró llegar a Miami con sus dos hijos tras salir de Cuba, reportó Diario de Las Américas.