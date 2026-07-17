Cubano denuncia que no puede pagar una multa por Transfermóvil: «Nos estamos destruyendo nosotros»

Un ciudadano cubano denunció públicamente que lleva más de dos semanas intentando pagar una multa mediante Transfermóvil, sin éxito, debido a un fallo del sistema que le impide completar la operación. La situación reavivó las críticas a la política de bancarización impulsada por el régimen, que obliga a negocios y trabajadores privados a aceptar pagos electrónicos mientras el propio Estado no siempre puede procesarlos.

El afectado, identificado en Facebook como Jesús G. Iznaga, explicó que desde hace más de 15 días intenta pagar una contravención de 150 pesos, pero la aplicación de pagos de ETECSA devuelve siempre el mismo mensaje:

"Falló el pago de la multa. Este talón de multa aún no está entregado a ningún organismo".

El talón, identificado con el número 555691, ya había vencido cuando hizo pública su denuncia, pese a que durante ese tiempo intentó abonarlo repetidamente por la vía digital.

Captura de Facebook/Jesús G Iznaga

El fallo no parece ser un caso aislado. El sistema depende de que el funcionario que impuso la multa registre el talón en la plataforma centralizada del Ministerio de Finanzas y Precios dentro del plazo establecido. Si ese trámite no se realiza, Transfermóvil no puede validar el pago.

Según datos del propio sistema, este problema se repite con frecuencia: se registran 9.523 intentos fallidos de pago de multas frente a 5.263 operaciones completadas.

Más allá del problema técnico, Iznaga cuestionó lo que considera una contradicción del Gobierno cubano.

Mientras el Estado obliga por decreto a trabajadores por cuenta propia y negocios privados a aceptar pagos electrónicos, bajo amenaza de multas e incluso del cierre de sus establecimientos, él asegura que ni siquiera puede pagar una multa estatal utilizando el mismo mecanismo.

"A los particulares se nos obliga por decreto a aceptar transferencias bajo pena de severas multas y otras medidas porque no tienen efectivo para los jubilados, obreros y personal no productivo. Entonces, ¿por qué no puedo pagar una multa por contravención con dinero ficticio igual que lo recibo yo a diario?", escribió.

El ciudadano también cuestionó el destino administrativo del talón si el sistema asegura que no está registrado en ningún organismo.

"Si el talón no está en ningún organismo, ¿a dónde iría el dinero si voy a pagarlo en efectivo? Algo no está bien", afirmó, aunque aclaró que no acusa a ninguna persona en particular.

Horas después publicó un segundo mensaje aún más crítico.

"Otra patraña más del Banco Nacional de Cuba y del Gobierno. No salen las multas por Transfermóvil para obligarte a pagar en efectivo y, por otro lado, obligan a los particulares a aceptar transferencias. Es decir: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago".

Captura de Facebook/Jesús G Iznaga

Bancarización con resultados limitados

La denuncia coincide con un momento en que incluso medios oficiales han reconocido las dificultades de la bancarización en Cuba.

Pese a varios años de aplicación de esta política, en julio de 2026 apenas el 3,77 % de las transacciones en el país se realizaban por medios digitales.

En el primer trimestre de 2025, el Estado recaudó más de 1.000 millones de pesos por concepto de 425.012 multas, pero solo una de cada cuatro fue pagada mediante canales electrónicos.

Mientras tanto, el Decreto-Ley 91/2024 mantiene sanciones de hasta 60.000 pesos, además del cierre temporal o definitivo de negocios, para quienes se nieguen a aceptar pagos digitales.

Iznaga concluyó su denuncia responsabilizando directamente a las autoridades por las fallas del sistema.

"Tienen que verse eso, señores. En esto nada tiene que ver el imperialismo ni el embargo. Es problema de Cuba y de los cubanos. Nadie va a venir de afuera a destruirnos; nos estamos destruyendo nosotros. Basta ya de discursos patrióticos. Lo que necesitamos son soluciones, y no precisamente para el 2050, como dijo el ministro de Energía".