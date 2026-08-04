Florida se expone a una multa de casi 1,000 millones de dólares por errores en los food stamps

Florida podría verse obligada a pagar cerca de 1,000 millones de dólares al año si no logra corregir los errores administrativos que afectan al programa de asistencia alimentaria SNAP, conocido popularmente como food stamps, del que dependen millones de familias, incluidos numerosos inmigrantes cubanos que cumplen los requisitos para recibir el beneficio.

De acuerdo con Fox 13, el riesgo no está relacionado con fraude, sino con fallos en la gestión de las solicitudes y los expedientes. Según datos federales correspondientes al año fiscal 2025, la tasa de error de Florida alcanzó el 12.97 %, más del doble del límite del 6 % establecido por el gobierno federal para activar sanciones.

Bajo la normativa vigente, los estados que superan una tasa de error del 10 % deben asumir el 15 % del costo total del programa, lo que en el caso de Florida representa aproximadamente 984 millones de dólares anuales.

Los errores se han multiplicado

El deterioro ha sido progresivo. En 2018, durante el último año de la administración del entonces gobernador Rick Scott, la tasa de error era de 4.4 %. Durante el mandato de Ron DeSantis, el indicador aumentó hasta alcanzar un máximo de 15.1 %, antes de descender ligeramente al nivel actual.

De acuerdo con Cindy Huddleston, analista del Florida Policy Institute, el aumento comenzó cuando el estado tuvo que destinar buena parte de sus recursos a gestionar ayudas de emergencia tras varios desastres naturales.

"Florida tendría que asumir alrededor de mil millones de dólares al año solo para pagar beneficios alimentarios del SNAP. La tasa de error se disparó porque el estado tuvo que desviar gran parte de su personal y atención para proveer beneficios de emergencia por desastre", explicó.

Especialistas también atribuyen el problema a la escasez de personal, la alta rotación de empleados y el uso de sistemas tecnológicos obsoletos.

El profesor David Himmelgreen, de la Universidad del Sur de Florida y director del Centro para el Avance de la Seguridad Alimentaria, señaló que muchos trabajadores carecen de suficiente capacitación y enfrentan una elevada carga laboral.

"Hay falta de capacitación de los trabajadores. Lo que también escucho es que hay una alta rotación. Es un trabajo estresante", afirmó.

Menos beneficiarios y cambios para evitar sanciones

Actualmente, alrededor de 2.6 millones de personas reciben beneficios del programa SNAP en Florida. Sin embargo, la cifra ha disminuido de forma significativa durante el último año.

Entre junio de 2025 y junio de 2026, el número de beneficiarios pasó de 2.97 millones a 2.29 millones, una reducción cercana al 23 %. Entre los más afectados se encuentra la comunidad hispana: unos 189,000 latinos perdieron el beneficio entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

Ante el riesgo de una sanción millonaria, la Legislatura de Florida aprobó este año una serie de reformas para mejorar la gestión del programa, entre ellas una partida de 4 millones de dólares destinada a contratar un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar errores en los procesos de elegibilidad antes de que los expedientes sean cerrados de forma incorrecta.

Si el estado no consigue reducir la tasa de errores, las penalidades federales comenzarían a aplicarse en octubre de 2027, una vez evaluados los resultados del año fiscal que concluye en septiembre de 2026.

Para Sky Beard, directora de No Kid Hungry Florida, el desafío es ineludible.

"Florida va a tener que tener conversaciones muy difíciles y decidir qué hacemos con la tasa de error."

Esta decisión no solo tendrá consecuencias para las finanzas estatales, sino también para millones de familias que dependen de los food stamps para cubrir una necesidad básica: la alimentación.