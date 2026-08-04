Multan y cierran negocios por incumplir las pasarelas de pago en Sancti Spíritus

Un ejercicio de fiscalización desarrollado en Sancti Spíritus dejó más de 200 multas y el cierre de al menos cinco establecimientos por infracciones relacionadas principalmente con los precios y, en menor medida, con los canales de pago electrónico.

Según informó la emisora estatal Radio Sancti Spíritus, la mayoría de las sanciones respondió a violaciones de precios, mientras un grupo menor estuvo asociado al incumplimiento de las disposiciones sobre pagos digitales.

Entre las irregularidades detectadas figuran la negativa a aceptar pagos en línea, el cobro de precios diferentes por un mismo producto según el cliente pagara en efectivo o por vía electrónica, la venta de mercancía vencida, deficiencias en la calidad de los productos e información al consumidor desactualizada.

Las autoridades recordaron que cobrar un precio superior cuando el pago se realiza electrónicamente constituye una violación.

Las inspecciones también encontraron dobles precios en ferias y puntos de venta, lo que derivó en propuestas de cierre.

Además, según Radio Sancti Spíritus, varios establecimientos fueron clausurados por incurrir de manera reiterada en estas infracciones.

La fuente identificó al menos cinco locales cerrados: dos situados en la calle Máximo Gómez, uno próximo al Joven Club de Computación del Kilo 12, una panadería ilegal en la carretera a Zaza del Medio y otro establecimiento en la intersección de Garaita y Céspedes.

Las acciones abarcaron establecimientos ubicados en arterias principales y zonas comerciales de la ciudad de Sancti Spíritus.

En el ejercicio participaron inspectores municipales y provinciales, junto con representantes de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), Trabajo y Comercio Interior.

El operativo ocurre en medio de las dificultades que enfrenta la política de bancarización iniciada en agosto de 2023.

La Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba estableció disposiciones sobre los cobros y pagos entre actores económicos, mientras la Resolución 93/2023 del Ministerio del Comercio Interior convirtió las facilidades de pago mediante pasarelas nacionales o terminales de punto de venta en un requisito para los establecimientos inscritos en el Registro Central Comercial.

Datos difundidos por la prensa oficial indican que apenas el 3,77% de las transacciones realizadas en Cuba son digitales.

Sin embargo, en la ciudad de Sancti Spíritus, menos del 10% de las mipymes y trabajadores por cuenta propia aceptaba transferencias habitualmente, según cifras divulgadas en mayo.

Las autoridades cubanas también habían informado de más de 15,240 multas y 269 cierres relacionados con incumplimientos de las normas sobre pagos electrónicos.

Entre los obstáculos señalados por los comerciantes está que numerosos proveedores tampoco aceptan transferencias, lo que los obliga a conservar efectivo para abastecer sus negocios.

No obstante, en julio el Banco Central modificó la Resolución 111/2023 mediante la Resolución 74/2026 y eliminó el límite fijo de 5,000 pesos para los pagos en efectivo entre actores económicos, en un intento por incentivar esta forma de pago.

Además, redujo del 1,5% al 0,8% la comisión aplicada a los comercios por los pagos en línea, como parte de nuevas medidas destinadas a estimular las operaciones digitales.