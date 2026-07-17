Cubano residente permanente en EE.UU. es arrestado con cinco armas y casi 800 municiones: ICE evalúa su deportación

Un cubano con residencia permanente legal en Estados Unidos fue arrestado en Tennessee después de que una parada de tráfico terminara con el hallazgo de cinco armas de fuego —tres de ellas reportadas como robadas— y cerca de 800 cartuchos de munición dentro de la camioneta que conducía.

El detenido fue identificado como Frank Osmani Díaz Tamayo, de 37 años. Según informó WKRN News 2, agentes del Grupo de Trabajo Antidrogas del Distrito Judicial 18 lo interceptaron el pasado 10 de julio en la autopista 31 Oeste, cerca de Millersville, en el condado de Sumner, por conducir demasiado cerca del vehículo que tenía delante y cometer una infracción de carril.

Antes de registrar la camioneta, un agente le preguntó si llevaba armas de fuego.

"Haz tu trabajo", respondió Díaz Tamayo.

La inspección confirmó la presencia de cinco armas, de las cuales tres habían sido robadas en Texas, además de cientos de cartuchos de distintos calibres.

Un amplio historial delictivo

Las autoridades aseguraron que Díaz Tamayo es un viejo conocido de las fuerzas del orden.

"Tiene un amplio historial delictivo relacionado con armas de fuego y narcóticos. Fue arrestado a principios de este año por contrabando de marihuana y es un contrabandista conocido", declaró un integrante del grupo antidrogas.

Además, pesaban sobre él órdenes de arresto pendientes en Colorado y Nebraska por no comparecer ante tribunales en procesos relacionados con drogas y armas.

Cuando un agente le informó sobre esas órdenes mientras permanecía en el patrullero, el cubano negó conocerlas.

Durante la detención aseguró que viajaba para visitar a su familia, dijo ser padre de dos hijas, afirmó que trabaja todos los días y sostuvo que llevaba más de dos años sin consumir drogas.

Los cargos

Díaz Tamayo enfrenta cargos por: posesión de arma de fuego por un delincuente convicto; robo de armas de fuego; posesión de parafernalia de drogas; conducir sin una licencia válida y dos infracciones de tránsito.

La justicia fijó una fianza de 110,000 dólares. Tras pagarla, fue fotografiado el 15 de julio fuera de la cárcel con un monitor electrónico colocado en el tobillo izquierdo.

Captura de Facebook/Sumner County Inmate Alerts

ICE analiza su situación migratoria

El caso también podría tener consecuencias migratorias.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó a WKRN que Díaz Tamayo es residente permanente legal, pero indicó que ese estatus será revisado a la luz de su historial criminal.

La legislación federal establece que determinados delitos relacionados con armas de fuego pueden hacer deportable a un residente permanente, incluso si no son catalogados como delitos agravados.

El escenario se ha endurecido además tras una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos emitida en junio de 2026, que facilita la expulsión de residentes permanentes con antecedentes penales en determinados procedimientos migratorios.

Díaz Tamayo deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 27 de julio, mientras continúa tanto el proceso penal como la evaluación de su situación migratoria por parte de las autoridades federales.