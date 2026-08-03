¿Arrepentido? Cubano con gorrión se plantea qué hubiera pasado si se hubiera quedado en Cuba: «El camino ha sido duro, pero...»

El cubano Frank Aguilar Victorero publicó el sábado un video en TikTok desde Estados Unidos en el que, con «el gorrión montado», se pregunta qué habría sido de su vida si nunca hubiera abandonado la isla, y concluye que, pese al dolor, no se arrepiente de haber emigrado.

En el video de casi tres minutos, Aguilar Victorero describe «el gorrión» —expresión cubana para la nostalgia y el duelo migratorio— como «el dolor que aprieta el pecho cuando extrañas a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, al barrio, a la esquina donde creciste».

La reflexión arranca con una pregunta que muchos emigrados cubanos se han hecho: «¿Qué sería de mi vida si nunca hubiera emigrado? Seguramente hoy tendría muchos de los míos cerquita, podría abrazarlo cuando quisiera, no habría videollamada para decir te extraño, no tendría que contar los días para volverlos a ver».

Pero la nostalgia no borra los motivos que lo empujaron a salir. «Recuerdo la incertidumbre, la desesperanza, la impotencia de ver que uno trabaja y no avanza. Recuerdo que el amor no llena un plato de comida, ni paga un medicamento, ni construye un futuro», afirma en el video.

Aguilar Victorero reconoce que la vida en EE.UU. tampoco ha sido sencilla: «Aunque este camino ha sido duro, aunque he trabajado hasta el cansancio, y aunque he vivido con miedo, con noches de incertidumbre y con el alma partida en dos, Dios me abrió una puerta que millones de personas sueñan encontrar».

La paradoja que describe es la misma que viven miles de cubanos en el exterior: mejor situación material, pero separados de quienes más quieren. «Si me hubiera quedado, quizás hoy estaría abrazando más, pero también estaría viendo sufrir mucho más a los míos sin poder hacer prácticamente nada», señala.

Para cerrar, recurre a una metáfora que resume su decisión: «Aquel hombre que un día decidió emigrar, no fue un gorrión que se quedó preso en su jaula. Prefirió volar. Aunque el vuelo doliera. Prefirió extrañar desde lejos antes que resignarse a no poder cambiar el destino de lo que más ama».

El testimonio de Aguilar Victorero llega en un momento de endurecimiento migratorio sin precedentes para los cubanos en EE.UU. Según un informe sobre el desplome de residencias para cubanos, las aprobaciones de residencia permanente cayeron cerca de un 99% respecto a años anteriores, y en junio pasado más de 1,600 cubanos recibieron órdenes de deportación en territorio estadounidense.

Ese clima de incertidumbre legal amplifica el peso emocional de reflexiones como la suya, que conectan con una comunidad que lleva años viviendo la misma tensión entre el arraigo y la necesidad de partir. Entre 2021 y 2024, más de 850,000 cubanos llegaron a EE.UU. en lo que se considera el mayor éxodo de la historia de la isla.

«Hoy tengo el gorrión montado, pero también tengo la tranquilidad de saber que desde aquí, aunque sea con un granito de arena, puedo ayudar a que los míos vivan un poquitico mejor. Y si el precio de ese amor es extrañar todos los días, entonces que cante gorrión», concluye Aguilar Victorero.