El PNUD ofrece $75,000 para proyectos medioambientales en Cuba, pero el régimen decide quién puede recibirlos

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de su Programa de Pequeñas Donaciones, abrió una convocatoria para financiar iniciativas medioambientales en Cuba con un financiamiento de hasta 75,000 dólares en equipamientos e insumos.

El objetivo es impulsar la implementación de proyectos en la Isla que generen beneficios ambientales y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades mediante acciones locales.

Pero la propia agencia de la ONU impone una condición que convierte al régimen en árbitro absoluto del dinero: ninguna organización puede acceder directamente a los fondos sin el visto bueno de una institución cubana afín al Estado.

El requisito que desnuda el verdadero funcionamiento del programa es explícito: las propuestas «deben contar con el aval de una institución cubana especializada en la temática, que será responsable de presentar el proyecto ante el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX)».

Eso significa que el gobierno actúa como filtro obligatorio antes de que cualquier peso llegue a manos de quienes trabajan sobre el terreno.

De hecho, la convocatoria detalla que podrán postularse organizaciones comunitarias de base, incluidos consejos populares, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, y "organizaciones no gubernamentales legalmente inscritas". Esto significa que organizaciones ambientalistas independientes o no afines al gobierno quedan excluidas de facto.

La convocatoria, difundida por Cubadebate, se enfoca en cuatro áreas: gestión sostenible de paisajes terrestres, costeros y marinos; seguridad alimentaria, agricultura y pesca sostenibles; transición energética hacia fuentes renovables, y sostenibilidad ambiental urbana.

Los postulantes también deberán declarar un compromiso de cofinanciamiento en pesos cubanos para garantizar la ejecución de las iniciativas.

La iniciativa, implementada por el PNUD en Cuba con el respaldo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF), estará abierta hasta el 18 de septiembre y los proyectos seleccionados tendrán una duración máxima de dos años.

La convocatoria llega mientras La Habana atraviesa una crisis de basura sin precedentes, con solo 44 de los 106 camiones recolectores operativos por falta de combustible, lo que deja entre 13,000 y 23,814 metros cúbicos de desechos sin recoger cada día.

Los vecinos queman la basura en la vía pública, y el Food Monitor Program alertó ya de una emergencia sanitaria que amenaza la seguridad alimentaria de la capital.

No es la primera vez que fondos internacionales destinados al medioambiente cubano terminan canalizados a través del aparato estatal.

El País Vasco destinó 250,000 euros en junio de 2026 a proyectos de sostenibilidad en La Habana, también a través del PNUD.

La semana pasada, el propio PNUD lanzó un proyecto de gestión de residuos plásticos en el barrio habanero de San Isidro, ejecutado junto a la Oficina del Historiador de la Ciudad.

El PPD lleva más de 20 años operando en Cuba y ha respaldado 182 proyectos en todo el país. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial ha invertido aproximadamente 44 millones de dólares en 19 proyectos nacionales desde 1992 en la Isla, movilizando unos 240 millones en cofinanciamiento, con el PNUD como principal canal.