Lanzan proyecto para gestión de basura en barrio habanero de San Isidro, a las puertas del 11J

Vídeos relacionados:

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana pusieron en marcha esta semana un proyecto de dos años para mejorar el manejo de residuos plásticos en el Consejo Popular San Isidro, en La Habana Vieja, con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), según informaron varios medios.

La iniciativa, anunciada por el PNUD Cuba a través de su página y perfil en redes sociales y recogida por la Agencia Cubana de Noticias, se titula «Soluciones locales para la gestión de residuos plásticos en la Zona priorizada para la conservación de La Habana» y se enmarca en el Programa de Transición Ecológica (PROTEC) de la AECID.

El proyecto se desarrollará principalmente en San Isidro, descrita como una de las zonas más vulnerables de la capital en cuanto a generación de residuos, con una población de 11,840 personas.

Entre las acciones previstas figuran el fortalecimiento institucional, la promoción de alianzas público-privadas, la capacitación de actores clave y la creación de espacios de participación comunitaria. La iniciativa incorpora, según el PNUD, «un enfoque de equidad y accesibilidad, con atención a mujeres, jóvenes y personas en situación de discapacidad, sectores que enfrentan mayores barreras para beneficiarse de los procesos de transición ecológica».

El objetivo declarado es construir un modelo replicable de gestión sostenible de residuos plásticos en entornos urbanos patrimoniales que, según sus promotores, «contribuya a mejorar la calidad ambiental, la salud pública y el desarrollo económico local».

El anuncio llega en un momento en que la crisis de basura en La Habana alcanza niveles críticos. Según datos oficiales citados por el propio PNUD, en noviembre de 2025 se recogían en la capital 13,101 metros cúbicos de residuos sólidos urbanos, una cifra que no cubre las necesidades reales de recolección, afectadas por la escasez de combustibles. La ciudad genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de desechos al día. En febrero de 2026, solo 44 de los 106 camiones recolectores disponibles estaban operativos, y la capital cuenta con apenas 10,000 contenedores cuando necesitaría entre 20,000 y 30,000. En todo el país, solo el 40% de los residuos sólidos se recicla, según autoridades del sector.

La acumulación de desechos ha tenido consecuencias sanitarias directas: brotes de dengue y chikunguña, incendios de basura —como el registrado en el barrio Los Sitios el 17 de mayo de 2026— y la paralización de la recolección en La Habana Vieja durante diez días. El régimen llegó a movilizar brigadas de jóvenes del Servicio Militar para recoger basura en las calles de la capital, sin que ello resolviera el problema de fondo.

Desde noviembre de 2025, en el propio Consejo Popular San Isidro y en otros de La Habana Vieja se implementó una medida que obliga a vecinos y negocios a llevar la basura directamente al camión recolector, que pasa a partir de las 7:00 p.m. La disposición generó molestias y sarcasmos entre los residentes del barrio.

El lanzamiento del proyecto llega a pocos días del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones antigubernamentales en Cuba desde 1959, que se extendieron a más de 40 ciudades del país. San Isidro es también el barrio que da nombre al Movimiento San Isidro (MSI), colectivo artístico disidente que fue motor simbólico de aquellas protestas y del histórico plantón del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura.

El líder del MSI, el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, cumplió una injusta condena de cinco años de privación de libertad tras intentar sumarse a las manifestaciones del 11J, y actualmente el régimen, que lo excarceló, lo mantiene retenido en paradero desconocido, presuntamente esperando los trámites para ser sacado del país.

El contexto social en Cuba es de alto descontento. Más de 300 personas continúan cumpliendo sanciones directamente vinculadas a las protestas de 2021, y organizaciones de derechos humanos contabilizan más de 1,200 presos políticos en la isla. En los días previos al aniversario, no han cesado los cacerolazos y otras protestas en distintos barrios habaneros con consignas como «¡Abajo la dictadura!».