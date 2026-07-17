EE. UU. exhibe su preparación militar para operar en América Latina en medio de tensión con Cuba

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el jueves el regreso del entrenamiento de guerra en la jungla del Ejército estadounidense a Panamá, en una publicación en X que acumuló más de 213,000 visualizaciones en pocas horas y que llega en un momento de máxima presión diplomática y militar sobre La Habana.

«El legendario entrenamiento en la jungla del Ejército de EE. UU. ha regresado a Panamá», escribió Hegseth, acompañando el mensaje con un artículo de la revista Infantry, firmado por el coronel Keith W. Benedict y el capitán Christian M. Hert.

El mensaje no anuncia ninguna operación específica contra Cuba ni ningún otro país. Su propósito es mostrar que las fuerzas armadas estadounidenses están recuperando capacidades operativas en entornos tropicales que habían quedado relegadas tras dos décadas de guerras en Irak y Afganistán.

«Realizar nuevamente entrenamiento en la selva en Panamá honra el pasado al reconocer las lecciones aprendidas durante la Segunda Guerra Mundial y Vietnam, y ayudará a los soldados, tanto individualmente como, quizás pronto, a las unidades, a prepararse para combatir en cualquier entorno», señala el artículo.

Un programa que resucita tras 25 años de inactividad

El Jungle Operations Training Course (JOTC-P) se imparte en la Base Aeronaval Cristóbal Colón, la antigua Fort Sherman, en la costa caribeña de Panamá. El programa fue reactivado en 2025 tras 25 años de inactividad.

La escuela original operó desde 1951 y llegó a entrenar a unos 9,000 soldados al año antes de cerrar en 1999 con los Tratados Torrijos-Carter.

Hegseth formalizó el regreso del curso mediante un memorando de entendimiento firmado en abril de 2025 durante la Conferencia de Seguridad de Centroamérica.

El programa dura 18 días y se divide en tres fases:

Supervivencia en selva con instructores panameños Tácticas de pequeñas unidades con instructores estadounidenses Ejercicio final conocido como el «Green Mile»

En diciembre de 2025, el Ejército dio otra señal institucional del giro estratégico: cerró el FORSCOM, su mayor mando territorial, y activó el US Army Western Hemisphere Command (USAWHC), un nuevo mando de cuatro estrellas dedicado exclusivamente al hemisferio occidental.

La combinación de ambas medidas indica que Washington está reconstruyendo de forma deliberada sus competencias para operar en América Latina y el Caribe.

El contexto: presión máxima sobre La Habana

La exhibición de capacidades militares se produce en un escenario de tensión sostenida entre Washington y La Habana. El propio presidente Donald Trump declaró el jueves en una entrevista con Fox News: «Veo a Cuba. Muchas cosas van a suceder en Cuba en los próximos quizás dos meses».

Trump también señaló que actuar militarmente en la isla «no sería difícil» para Estados Unidos, aunque aclaró que no lo veía igual que el caso venezolano.

Según una investigación de CBS News, planificadores del Pentágono evaluaron a finales de junio opciones militares contra Cuba, incluyendo un asalto aéreo encabezado por la 101.ª División Aerotransportada.

El portavoz interino del Pentágono, Joel Valdez, respondió escuetamente: «No hacemos comentarios sobre operaciones militares hipotéticas». Funcionarios citados por ese medio aclararon que una acción armada es poco probable en el corto plazo, dado que las capacidades ofensivas siguen concentradas en Oriente Medio.

El régimen cubano reaccionó con dureza. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla acusó a Washington de librar una «guerra psicológica» mediante supuestas filtraciones mediáticas y advirtió que un ataque a Cuba «provocaría un baño de sangre».