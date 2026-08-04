EE.UU. activa nueva fuerza militar para combatir carteles de la droga en el hemisferio occidental

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) activó este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), una nueva estructura militar creada específicamente para combatir carteles de la droga y otras amenazas transnacionales en el hemisferio occidental.

El anuncio fue realizado por el general Francis L. Donovan, comandante del SOUTHCOM, quien presentó la nueva fuerza como el «brazo de acción» del mando militar estadounidense en la región.

«Aplicaremos fricción sistémica total a estas redes que amenazan nuestra patria y a nuestros socios en nuestra región compartida. Y junto a la Coalición Américas Contra los Cárteles, nuestras 18 naciones que apoyan el mismo esfuerzo, llevaremos la lucha al enemigo. Así que hoy iniciamos la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental, el brazo de acción del Comando Sur de EE.UU.», declaró Donovan.

La transición se produjo a medianoche del lunes, cuando la anterior Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear (JTF-84-2) fue formalmente reemplazada por la nueva estructura, según publicó el SOUTHCOM en su cuenta oficial.

«Hoy a medianoche transitamos de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear a la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental. La JTF-WHEM construirá sobre un legado de excelencia para asegurar la región y derrotar todas las amenazas», señaló el SOUTHCOM en su comunicado oficial.

Donovan describió la misión de la nueva fuerza en términos contundentes: «Localizaremos, cerraremos y destruiremos estas amenazas que afectan a Estados Unidos y a nuestros socios clave en la región. Estamos cambiando las reglas del juego».

La activación de la JTF-WHEM representa la consolidación de la campaña antidrogas bajo una estructura de mando permanente y de mayor alcance geográfico, en el marco de la política de presión máxima que la administración Trump mantiene contra las redes criminales transnacionales en el hemisferio.

La JTF-WHEM operará en coordinación con la Coalición Américas Contra los Cárteles, integrada por 18 naciones socias.

Esa coalición fue lanzada formalmente en marzo por el presidente Trump durante la Cumbre Escudo de las Américas, con países como Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá y Perú, entre otros.

La nueva fuerza hereda el legado operativo de la JTF Southern Spear, establecida en octubre de 2025 bajo el II Cuerpo Expedicionario de Marines.

Desde entonces, esa estructura acumuló decenas de operaciones de interdicción marítima y ataques contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental.

Según un recuento difundido en junio, Estados Unidos había atacado más de 60 embarcaciones y causado más de 210 muertes desde el inicio de la operación Southern Spear en septiembre de 2025.