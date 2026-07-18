Sheinbaum acepta la invitación de Trump y asistirá a la final del Mundial de fútbol 2026 en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a presenciar este domingo la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que enfrentará a Argentina y España en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.

Sheinbaum confirmó su asistencia al partido el viernes, tras un acto oficial en Playa del Carmen, Quintana Roo. La mandataria precisó que saldrá de México este sábado por la tarde y regresará el lunes por la mañana.

«Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque pues es una invitación directa del presidente de Estados Unidos. Va a estar también el primer ministro, (Mark) Carney», declaró Sheinbaum.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, también estará presente en el encuentro por invitación de Trump, lo que convertirá la final en una reunión de los tres líderes de los países anfitriones del torneo: Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de la segunda vez que los tres mandatarios coinciden en un mismo espacio. La primera ocurrió el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington, durante el sorteo de grupos del Mundial, y fue además el primer encuentro cara a cara entre Trump y Sheinbaum.

Trump tiene confirmada su presencia en la final desde días antes, según anunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El presidente participará en la ceremonia de entrega del trofeo junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el viernes asistió a una recepción del organismo en Trump Tower, en Manhattan.

Ninguno de los dos líderes estuvo en el partido inaugural del torneo. Trump envió al secretario de Estado Marco Rubio en su lugar, mientras que Sheinbaum cedió su boleto a una niña indígena que practica fútbol.

El viaje de la presidenta mexicana ocurre en un momento de alta tensión diplomática entre ambos países. México alista sus prioridades para la tercera ronda de negociaciones del T-MEC con Estados Unidos, prevista entre el martes 21 y el jueves 23 de julio en Ciudad de México.

Esa ronda será la primera de la nueva etapa tras la revisión sexenal del tratado, luego de que Washington decidiera el 1 de julio no extender el acuerdo en sus términos actuales por otros 16 años, dejándolo vigente hasta 2036 pero sujeto a evaluaciones anuales.

La relación entre ambos gobiernos ha estado marcada por fricciones en torno a los cárteles, los aranceles y la migración, aunque Sheinbaum y Trump han mantenido aproximadamente 20 llamadas telefónicas desde enero de 2026 para gestionar esos expedientes.

En el plano deportivo, la final de este domingo será un duelo inédito en la historia de los Mundiales. España llegó al partido tras eliminar a Francia 2-0 el 14 de julio en Arlington, Texas, mientras que Argentina superó a Inglaterra 2-1 el 15 de julio en Atlanta. Lionel Messi igualará al brasileño Cafú como único futbolista en disputar tres finales mundiales, tras las de 2014 y 2022.