Una final histórica: Argentina y España definirán al número uno del mundo

El Mundial 2026 tendrá una final sin precedentes en la historia del fútbol: por primera vez desde que la FIFA creó su ranking en 1992, las dos selecciones que encabezaban la clasificación al inicio del torneo se medirán directamente por el título. Argentina y España disputarán la gran final el domingo 19 de julio a las 15:00 hora de Cuba en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Argentina llegó al torneo como número uno del ranking con 1,877.27 puntos, apenas 2.56 puntos por encima de España, que ocupaba el segundo lugar con 1,874.71. La diferencia mínima entre ambas al arranque del campeonato convierte este duelo en algo que el fútbol mundial nunca había visto en una final.

La Albiceleste selló su pase este miércoles al remontar a Inglaterra 2-1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Anthony Gordon adelantó a los ingleses en el minuto 55, pero Enzo Fernández igualó la pizarra al 85 y Lautaro Martínez sentenció en el 90+2 para consumar la remontada.

España, en tanto, había confirmado su lugar en la final el martes al golear a Francia 2-0 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal anotó de penalti en el minuto 22 y Pedro Porro amplió la ventaja en el 58 para dejar a La Roja sin discusión.

Para España, la final del domingo representa el regreso a la cita más grande del fútbol por primera vez en 16 años, desde su consagración en Sudáfrica 2010. La Casa Real celebró el pase con un mensaje que resumió el sentir del país: «Gracias por hacernos disfrutar».

Argentina, vigente campeona desde Qatar 2022, busca algo que ningún equipo ha logrado desde Brasil en 1958 y 1962: defender el título de forma consecutiva. Un triunfo el domingo le daría su cuarta estrella mundialista.

El historial del ranking FIFA añade otro elemento de interés al duelo. Desde la creación de la clasificación, el líder al inicio del torneo nunca ha levantado la copa: en Sudáfrica 2010, Brasil era número uno y ganó España, que era segunda; en Rusia 2018, Bélgica lideraba y se impuso Francia, que era segunda; en Qatar 2022, Brasil encabezaba la tabla y Argentina, tercera, se coronó campeona.

El camino de ambas selecciones hasta la final ha sido sólido. Argentina eliminó a Suiza 3-1 en cuartos en tiempo extra, con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, antes de superar a Inglaterra en semis. España, por su parte, venció a Bélgica 2-1 en cuartos y luego desmontó a Francia sin conceder un solo gol.

El domingo, uno de los dos equipos romperá la maldición del ranking y se proclamará campeón del mundo. El otro deberá esperar al menos cuatro años más para intentarlo de nuevo. Antes, el sábado 18 de julio, Francia e Inglaterra disputarán el tercer puesto a las 17:00 hora de Cuba.