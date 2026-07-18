"No puedo seguir sola": doctora cubana pide ayuda para enfrentar proceso judicial tras larga batalla por la custodia de su hija en Panamá

Yordania Villamil Hernández, una doctora cubana que reside en Panamá, lanzó un llamado de auxilio a su comunidad en el exterior mientras enfrenta un proceso judicial que amenaza con derrumbar la estabilidad que logró construir tras años de litigio por la custodia de su hija.

Según contó a CiberCuba, un tribunal le otorgó la custodia legal de la niña y emitió una orden de alejamiento contra el padre, un ciudadano panameño que desde el divorcio ha sometido a la familia a varios procesos judiciales.

Sin embargo, ese fallo que le otorgó la custodia de la niña a la madre no detuvo el acoso: el hombre continuó hostigando a madre e hija, llegando incluso a activar este viernes una alerta Amber a pesar de que la menor estaba bajo el cuidado legal de su mamá.

La persecución contra ambas han obligado a la familia a cambiar de domicilio en múltiples ocasiones para protegerse.

El acoso sistemático también le costó su último empleo a esta doctora, natural de Las Tunas e hija del prestigioso cirujano ya fallecido Ramón Blas Villamil.

Madre cubana y su hija en Panamá. CiberCuba

Las sucesivas demandas interpuestas por el padre de la niña -las cuales fueron finalmente desestimadas- generaron un desgaste económico y emocional que superó las posibilidades de Yordania Villamil.

Ante la imposibilidad de costear sola la representación legal que necesita para cerrar definitivamente este capítulo, su amiga Susel Pérez abrió una campaña de recaudación en GiveSendGo con una meta de 3,500 dólares. Al momento de la publicación, la campaña había reunido 515 dólares con ocho donantes.

«Nunca imaginé que tendría que crear una campaña como esta, pero hoy lo hago con la esperanza de poder ayudar a una persona que todo el que conoce sabe la calidad humana de ella y de su familia», escribió Pérez al lanzar la iniciativa.

La organizadora de la campaña de recaudación describió a Yordania como «una mujer noble de buen corazón» y explicó que, aunque ha hecho todo lo posible por salir adelante, «las circunstancias han superado sus posibilidades».

Todo lo recaudado, según Pérez, «será enviado directamente a Yordania y será utilizado para cubrir sus necesidades esenciales mientras logra recuperarse y volver a ponerse de pie».

En medio de la adversidad, la hija de Yordania ha sido distinguida en su escuela con cuadro de honor, un detalle que refleja la resiliencia de ambas.

Organizaciones feministas latinoamericanas consultadas por este medio señalan que el uso de demandas judiciales repetidas como herramienta de desgaste contra una expareja con custodia legal es una forma documentada de violencia vicaria.

En el caso de la alerta Amber, el sistema exige causa razonable para creer que el menor enfrenta un riesgo grave e inminente; activarla sin ese fundamento en una disputa de custodia constituye un abuso del mecanismo.

Casos similares de madres cubanas amenazadas por exparejas han sido documentados en la comunidad cubana en el exterior, donde muchos inmigrantes no cuentan con redes de apoyo institucional ni recursos para costear abogados privados.

Pérez cerró su llamado con un mensaje directo a quienes puedan ayudar: «Cada aporte, por pequeño que sea, tendrá un impacto enorme en su vida».