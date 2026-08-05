Panamá expulsa a cubanoamericano con una orden de arresto vigente en Florida

Las autoridades de Panamá expulsaron este martes a un ciudadano cubano nacionalizado estadounidense que era buscado por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó en Facebook que el hombre tenía una orden de arresto vigente en el estado de Florida por supuesta comercialización de cocaína y venta de sustancias controladas. Su identidad no fue revelada.

Según el comunicado oficial, el cubano había sido remitido desde la provincia de Chiriquí y permanecía bajo custodia en el Centro de Detención Administrativa Migratoria Masculino mientras se verificaba su situación judicial.

Una vez confirmados los requerimientos emitidos por las autoridades estadounidenses, inspectores del SNM lo trasladaron bajo custodia hasta Estados Unidos para ponerlo a disposición de la justicia.

Las autoridades panameñas no precisaron cuál era el estatus migratorio del detenido ni ofrecieron detalles sobre cómo ingresó al país o las circunstancias que llevaron a su localización.

El SNM señaló que la expulsión forma parte de los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y busca impedir que personas con procesos judiciales pendientes permanezcan en territorio panameño.

Un patrón que se ha repetido este año

El caso se suma a otras actuaciones similares realizadas por Panamá durante 2026.

En abril, las autoridades detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un cubano de 41 años que era buscado en Texas por presuntos delitos de conspiración para tráfico sexual y trata de personas. El hombre viajaba desde Surinam con destino a México.

Un mes después, Panamá extraditó a Michel Cedeno Castillo, ciudadano cubano acusado en Estados Unidos de tráfico sexual, extorsión y acoso cibernético, para que enfrentara un proceso ante un tribunal federal de Houston.

La cooperación regional también ha alcanzado a otros países. En enero, Honduras extraditó a un ciudadano cubano capturado en ese país que era buscado mediante una notificación roja de Interpol.

Más deportaciones y expulsiones

La política migratoria panameña se ha endurecido durante este año. De acuerdo con cifras publicadas por Infobae Panamá, entre enero y junio de 2026 el país ejecutó 588 medidas migratorias, de las cuales 330 fueron deportaciones y 258 expulsiones, contra ciudadanos de once nacionalidades vinculados a investigaciones por narcotráfico, trata de personas y otros delitos graves.

Estas acciones se desarrollan en el marco del Memorándum de Entendimiento sobre migración ordenada, segura y regular suscrito entre Panamá y Estados Unidos, que facilita la cooperación bilateral en casos de personas con requerimientos judiciales pendientes.

Al informar sobre la expulsión, el Servicio Nacional de Migración reafirmó su compromiso de mantener un control migratorio estricto y de colaborar con las autoridades internacionales para impedir que personas buscadas por la justicia permanezcan en territorio panameño.