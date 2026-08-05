Panamá expulsa a cubanoamericano con una orden de arresto vigente en Florida

Las autoridades de Panamá expulsaron este martes a un ciudadano cubano nacionalizado estadounidense que era buscado por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas.
El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó en Facebook que el hombre tenía una orden de arresto vigente en el estado de Florida por supuesta comercialización de cocaína y venta de sustancias controladas. Su identidad no fue revelada.
Según el comunicado oficial, el cubano había sido remitido desde la provincia de Chiriquí y permanecía bajo custodia en el Centro de Detención Administrativa Migratoria Masculino mientras se verificaba su situación judicial.
Una vez confirmados los requerimientos emitidos por las autoridades estadounidenses, inspectores del SNM lo trasladaron bajo custodia hasta Estados Unidos para ponerlo a disposición de la justicia.
Las autoridades panameñas no precisaron cuál era el estatus migratorio del detenido ni ofrecieron detalles sobre cómo ingresó al país o las circunstancias que llevaron a su localización.
El SNM señaló que la expulsión forma parte de los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y busca impedir que personas con procesos judiciales pendientes permanezcan en territorio panameño.
Un patrón que se ha repetido este año
El caso se suma a otras actuaciones similares realizadas por Panamá durante 2026.
En abril, las autoridades detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un cubano de 41 años que era buscado en Texas por presuntos delitos de conspiración para tráfico sexual y trata de personas. El hombre viajaba desde Surinam con destino a México.
Un mes después, Panamá extraditó a Michel Cedeno Castillo, ciudadano cubano acusado en Estados Unidos de tráfico sexual, extorsión y acoso cibernético, para que enfrentara un proceso ante un tribunal federal de Houston.
La cooperación regional también ha alcanzado a otros países. En enero, Honduras extraditó a un ciudadano cubano capturado en ese país que era buscado mediante una notificación roja de Interpol.
Más deportaciones y expulsiones
La política migratoria panameña se ha endurecido durante este año. De acuerdo con cifras publicadas por Infobae Panamá, entre enero y junio de 2026 el país ejecutó 588 medidas migratorias, de las cuales 330 fueron deportaciones y 258 expulsiones, contra ciudadanos de once nacionalidades vinculados a investigaciones por narcotráfico, trata de personas y otros delitos graves.
Estas acciones se desarrollan en el marco del Memorándum de Entendimiento sobre migración ordenada, segura y regular suscrito entre Panamá y Estados Unidos, que facilita la cooperación bilateral en casos de personas con requerimientos judiciales pendientes.
Al informar sobre la expulsión, el Servicio Nacional de Migración reafirmó su compromiso de mantener un control migratorio estricto y de colaborar con las autoridades internacionales para impedir que personas buscadas por la justicia permanezcan en territorio panameño.
Preguntas frecuentes sobre la expulsión de cubanos buscados por delitos en Panamá
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Panamá expulsó a un cubano nacionalizado estadounidense?
Panamá expulsó al ciudadano cubano nacionalizado estadounidense porque era buscado por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico. El individuo tenía una orden de arresto vigente en Florida por supuesta comercialización de cocaína y venta de sustancias controladas.
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¿Qué medidas ha tomado Panamá respecto a personas con procesos judiciales pendientes?
Panamá ha implementado un endurecimiento de su política migratoria, expulsando a personas con procesos judiciales pendientes como parte de la cooperación internacional en materia de seguridad. Entre enero y junio de 2026, ejecutó 588 medidas migratorias, de las cuales 330 fueron deportaciones y 258 expulsiones.
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¿Cómo se enmarca la expulsión del cubano en las acciones de Panamá durante 2026?
La expulsión del cubano nacionalizado estadounidense se suma a otros casos similares durante 2026, donde Panamá ha colaborado con otros países en la extradición de individuos buscados por delitos graves, como tráfico sexual y narcotráfico, reforzando así su compromiso con la seguridad regional.
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¿Cuál es el impacto de la cooperación entre Panamá y Estados Unidos en temas migratorios?
La cooperación entre Panamá y Estados Unidos en temas migratorios se ha materializado en un Memorándum de Entendimiento que facilita la extradición y expulsión de personas buscadas por la justicia. Esta colaboración ha permitido a Panamá ejecutar medidas migratorias contra ciudadanos de diversas nacionalidades involucrados en delitos graves.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.