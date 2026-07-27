Consulado de Panamá en Cuba lanza un nuevo sistema de citas para visado

El Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá habilitó un sistema de «Pre Citas» en línea para el Consulado de Panamá en La Habana, accesible desde el portal oficial Migración en Línea, con el objetivo de ordenar el proceso de solicitud de visa para ciudadanos cubanos.

La herramienta llega tras años de interrupciones, cambios de requisitos y denuncias de estafas que han complicado el trámite para miles de cubanos que utilizan el aeropuerto de Tocumen como punto de conexión hacia terceros países.

¿Cómo funciona el nuevo sistema?

Para acceder, el solicitante debe ingresar al portal migracion.gob.pa, seleccionar «Solicitudes» dentro de Migración en Línea y elegir la bandera de Cuba.

Sin embargo, el SNM advierte con claridad que obtener la pre-cita no equivale a una cita confirmada.

«La pre-cita no es una cita confirmada», señala expresamente el portal oficial: el solicitante queda en lista de espera y debe aguardar una notificación posterior que indique si se le otorga o no la cita y la fecha asignada.

Para consultar el estado de la solicitud, el usuario debe ingresar su número de pasaporte en el portal; el sistema genera un PDF con los detalles de la cita.

El abogado acreditado, canal obligatorio

Un aspecto clave es que el trámite ante el Consulado de Panamá en La Habana debe gestionarse a través de un abogado debidamente acreditado -denominado «idóneo»- en Panamá.

El consulado fue enfático al respecto en junio de 2025, cuando emitió una alerta ante la proliferación de fraudes: «No existen agencias de viaje ni gestores autorizados» para emitir o administrar citas de visa.

La institución precisó que «la única vía válida para tramitar la cita ante el Servicio Nacional de Migración de Panamá es mediante un abogado debidamente acreditado».

Para verificar la legitimidad de un abogado, el consulado recomienda comprobar su condición de idóneo en la plataforma del Órgano Judicial de Panamá y solicitar su carné oficial.

Nuevo requisito de pago desde agosto de 2026

A la complejidad del proceso se suma un cambio que entra en vigor este 1 de agosto de 2026: todos los pagos de visas y servicios consulares deberán realizarse mediante una cuenta bancaria en Panamá.

Según informó El Nuevo Herald, «todos los pagos correspondientes a los servicios consulares» deberán efectuarse por esa vía, y será obligatorio presentar la evidencia de pago el día de la cita.

Esta exigencia añade una barrera significativa para los cubanos en la isla, quienes tienen acceso muy limitado a servicios bancarios internacionales.

Antecedentes: interrupciones y vulnerabilidades

El sistema de citas ha atravesado múltiples tropiezos desde que Panamá impuso el requisito de visa de tránsito para ciudadanos cubanos mediante el Decreto Ejecutivo No. 162 de diciembre de 2022.

En julio de 2024, el SNM deshabilitó el trámite en línea para citas de Visa Estampada alegando «vulnerabilidades» en el sistema informático, obligando a los solicitantes a presentar documentación en ventanilla física en Ciudad de Panamá.

La última prórroga del requisito de tránsito, firmada por el presidente José Raúl Mulino mediante el Decreto Ejecutivo No. 22 y publicada en la Gaceta Oficial el 25 de agosto de 2025, extendió la obligación hasta el 31 de julio de 2026.

Datos de contacto del consulado

El Consulado de Panamá en La Habana se ubica en Calle 5ta Avenida No. 2207, Esquina 24, Miramar, Municipio Playa. Los teléfonos de contacto son +53 7204 0858, +53 7206 9660 y +53 7214 4858, con atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Con el nuevo requisito de pago bancario vigente desde el 1 de agosto de 2026, los cubanos que necesiten tramitar una visa de tránsito deberán prever con anticipación tanto la gestión con un abogado acreditado como la disponibilidad de una cuenta bancaria panameña para completar el proceso.