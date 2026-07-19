Vecinos y cubanos en el exterior recaudan más de 10 mil dólares para paneles solares en radiobase de Etecsa en Sancti Spíritus

Residentes de Zaza del Medio, en el municipio de Taguasco, Sancti Spíritus, junto con cubanos radicados en el exterior, impulsaron una recaudación para instalar un sistema fotovoltaico en la radiobase de ETECSA que presta servicio a esa comunidad.
Según los organizadores de la campaña, se reunieron 10.300 dólares y 26.000 pesos cubanos para adquirir 30 paneles solares y otros componentes necesarios para el sistema.
Estas cantidades proceden de publicaciones de los promotores en redes sociales y no fueron detalladas en la información difundida por la prensa estatal.
La colecta incluyó aportes enviados mediante Zelle desde el exterior y donaciones presenciales realizadas en el parque del poblado.
Su objetivo era reducir las interrupciones de telefonía e internet causadas por los prolongados apagones.
El presidente del Consejo Popular, Luis Orlando Gómez Castro, reconoció ante Radio Sancti Spíritus que el gobierno local no disponía de presupuesto para financiar una inversión de esa magnitud que, por demás, le pertenece a una empresa estatal conocida por sus tarifas muy por encima de los estándares internacionales y por ofrecer uno de los peores servicios de internet del mundo.
El funcionario destacó la participación de la población y los aportes realizados desde el extranjero para restablecer las comunicaciones en Zaza del Medio y otras zonas rurales cercanas.
La campaña también generó críticas. Algunos usuarios cuestionaron que los residentes y la diáspora tuvieran que financiar equipos destinados a sostener un servicio operado y cobrado por una empresa estatal.
Pese a esos cuestionamientos, la recaudación continuó, impulsada principalmente por la necesidad de mantener comunicadas a las familias durante los cortes eléctricos.
El caso pone de relieve la incapacidad de las instituciones estatales para financiar una infraestructura necesaria para la comunidad.
También plantea una paradoja: los vecinos costearon los equipos que permitirán mantener activo el servicio, mientras ETECSA continuará aplicando sus tarifas habituales.
Además, ETECSA también ha sido señalada por restringir las comunicaciones durante momentos de tensión política.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, por ejemplo, NetBlocks documentó interrupciones y bloqueos de WhatsApp, Facebook, Instagram y algunos servidores de Telegram en las redes operadas por ETECSA.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y las iniciativas comunitarias en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo han logrado los vecinos de Zaza del Medio mejorar la conectividad en su comunidad?
Los residentes de Zaza del Medio, junto con cubanos en el exterior, han recaudado más de 10 mil dólares para comprar e instalar paneles solares en la radiobase de ETECSA. Esta iniciativa ha permitido restablecer la conectividad en la comunidad, que sufría de incomunicación debido a los apagones prolongados.
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¿Por qué ETECSA no financió la instalación de los paneles solares en Zaza del Medio?
El presidente del Consejo Popular, Luis Orlando Gómez Castro, admitió que el gobierno local no contaba con presupuesto para una inversión tan costosa. ETECSA, controlada por el conglomerado militar GAESA, no asumió esta inversión a pesar de beneficiarse de la infraestructura financiada por los vecinos.
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¿Cuál es el impacto de los apagones en los servicios de telecomunicaciones en Cuba?
Los apagones prolongados han dejado fuera de funcionamiento cerca del 47.5 % de las radiobases móviles y el 56.5 % de los gabinetes de telecomunicaciones en Cuba. Esto ha provocado interrupciones significativas en los servicios de telefonía e internet en la isla.
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¿Qué medidas está tomando ETECSA para mitigar los efectos de la crisis energética?
ETECSA ha comenzado a instalar sistemas fotovoltaicos en varias localidades como una medida paliativa para mantener operativas las telecomunicaciones durante los apagones. Sin embargo, la autonomía de estos sistemas es limitada, lo que no resuelve completamente el problema de conectividad durante cortes prolongados.
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¿Qué papel juega la comunidad cubana en el exterior en la crisis energética de Cuba?
Los cubanos en el exterior han desempeñado un papel crucial al contribuir económicamente para proyectos comunitarios como el de Zaza del Medio. Sus aportes han sido esenciales para financiar la compra e instalación de paneles solares y mejorar la conectividad en sus comunidades de origen.
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