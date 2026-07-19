Vecinos y cubanos en el exterior recaudan más de 10 mil dólares para paneles solares en radiobase de Etecsa en Sancti Spíritus

Vecinos de Sancti Spíritus donan más de 10.000 dólares a Etecsa para comprar paneles solares

Residentes de Zaza del Medio, en el municipio de Taguasco, Sancti Spíritus, junto con cubanos radicados en el exterior, impulsaron una recaudación para instalar un sistema fotovoltaico en la radiobase de ETECSA que presta servicio a esa comunidad.

Según los organizadores de la campaña, se reunieron 10.300 dólares y 26.000 pesos cubanos para adquirir 30 paneles solares y otros componentes necesarios para el sistema.

Estas cantidades proceden de publicaciones de los promotores en redes sociales y no fueron detalladas en la información difundida por la prensa estatal.

La colecta incluyó aportes enviados mediante Zelle desde el exterior y donaciones presenciales realizadas en el parque del poblado.

Su objetivo era reducir las interrupciones de telefonía e internet causadas por los prolongados apagones.

El presidente del Consejo Popular, Luis Orlando Gómez Castro, reconoció ante Radio Sancti Spíritus que el gobierno local no disponía de presupuesto para financiar una inversión de esa magnitud que, por demás, le pertenece a una empresa estatal conocida por sus tarifas muy por encima de los estándares internacionales y por ofrecer uno de los peores servicios de internet del mundo.

El funcionario destacó la participación de la población y los aportes realizados desde el extranjero para restablecer las comunicaciones en Zaza del Medio y otras zonas rurales cercanas.

La campaña también generó críticas. Algunos usuarios cuestionaron que los residentes y la diáspora tuvieran que financiar equipos destinados a sostener un servicio operado y cobrado por una empresa estatal.

Pese a esos cuestionamientos, la recaudación continuó, impulsada principalmente por la necesidad de mantener comunicadas a las familias durante los cortes eléctricos.

El caso pone de relieve la incapacidad de las instituciones estatales para financiar una infraestructura necesaria para la comunidad.

También plantea una paradoja: los vecinos costearon los equipos que permitirán mantener activo el servicio, mientras ETECSA continuará aplicando sus tarifas habituales.

Además, ETECSA también ha sido señalada por restringir las comunicaciones durante momentos de tensión política.

Tras las protestas del 11 de julio de 2021, por ejemplo, NetBlocks documentó interrupciones y bloqueos de WhatsApp, Facebook, Instagram y algunos servidores de Telegram en las redes operadas por ETECSA.