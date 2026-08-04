Unión Eléctrica atribuye nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional a «eventos meteorológicos»

La Unión Eléctrica (UNE) atribuyó este lunes a condiciones meteorológicas adversas la nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), ocurrida mientras el país intentaba recuperarse del sexto apagón general del año ocurrido el domingo.
La empresa estatal publicó un comunicado en su cuenta oficial de Facebook con el siguiente mensaje: «En el proceso de restablecimiento del SEN, los eventos meteorológicos existentes provocaron afectaciones sobre la red, incidiendo directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea. Continuamos trabajando intensamente para revertir esta situación y lograr el restablecimiento del sistema lo antes posible».
Minutos antes de ese comunicado, el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso había adelantado la noticia: «Se produjo hace unos minutos una nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional. A pesar del avance logrado en el día de hoy, una oscilación provocó la caída».
El colapso se produjo cuando la recuperación del sistema era apenas parcial y extremadamente frágil. La Habana había amanecido este lunes con solo el 14% del suministro eléctrico restablecido: 87,480 clientes y 78,51 MW, con 12 subestaciones y 29 circuitos energizados, priorizando 19 hospitales y dos impulsores de agua.
Esta nueva caída llega pocas horas después del sexto apagón total registrado el domingo a las 22:43, confirmado también por la UNE.
En ese contexto de recuperación mínima, la termoeléctrica Antonio Guiteras —la mayor planta del país, ubicada en Matanzas— había iniciado un arranque en frío a las 10:17 de la mañana con expectativas de sincronizarse al SEN entrada la noche.
La crisis eléctrica golpea también las telecomunicaciones. La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció este lunes afectaciones al servicio de telefonía celular a nivel nacional tras la rotura del grupo electrógeno que respalda eléctricamente uno de sus centros principales, con impacto en los prefijos 52, 509, 598 y 599.
Con esta nueva desconexión, millones de cubanos enfrentarán otra noche sin electricidad, y el restablecimiento del SEN —que ya avanzaba con lentitud— sufrirá una demora aún mayor, sin que el régimen haya ofrecido hasta el momento un cronograma concreto de recuperación.
Preguntas frecuentes sobre la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se produjo la nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional en Cuba?
La Unión Eléctrica (UNE) atribuyó la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional a condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, este tipo de atribuciones ha generado escepticismo entre la población, ya que la infraestructura eléctrica del país es obsoleta y enfrenta problemas de mantenimiento y escasez de combustible.
Publicidad
¿Cuál es el estado actual del suministro eléctrico en La Habana?
Tras el sexto apagón total del año, La Habana amaneció con solo el 14% del suministro eléctrico restablecido. En la ciudad se han energizado 12 subestaciones y 29 circuitos, beneficiando a servicios esenciales como hospitales y suministro de agua.
Publicidad
¿Cuáles son las causas estructurales detrás de la crisis energética en Cuba?
Las causas estructurales de la crisis energética en Cuba incluyen termoeléctricas envejecidas, falta de mantenimiento adecuado, falta de inversión y escasez crónica de combustible. Estos problemas han persistido durante décadas, agravando la situación actual del Sistema Electroenergético Nacional.
Publicidad
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante los continuos apagones?
La población cubana ha reaccionado con escepticismo y frustración ante los continuos apagones. Se han registrado protestas y expresiones de malestar en redes sociales, reflejando la desesperación y el hartazgo de los ciudadanos por la falta de soluciones efectivas a la crisis energética.
Publicidad
Vídeos relacionados:
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.