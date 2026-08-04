Unión Eléctrica atribuye nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional a «eventos meteorológicos»

La Unión Eléctrica (UNE) atribuyó este lunes a condiciones meteorológicas adversas la nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), ocurrida mientras el país intentaba recuperarse del sexto apagón general del año ocurrido el domingo.

La empresa estatal publicó un comunicado en su cuenta oficial de Facebook con el siguiente mensaje: «En el proceso de restablecimiento del SEN, los eventos meteorológicos existentes provocaron afectaciones sobre la red, incidiendo directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea. Continuamos trabajando intensamente para revertir esta situación y lograr el restablecimiento del sistema lo antes posible».

Minutos antes de ese comunicado, el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso había adelantado la noticia: «Se produjo hace unos minutos una nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional. A pesar del avance logrado en el día de hoy, una oscilación provocó la caída».

El colapso se produjo cuando la recuperación del sistema era apenas parcial y extremadamente frágil. La Habana había amanecido este lunes con solo el 14% del suministro eléctrico restablecido: 87,480 clientes y 78,51 MW, con 12 subestaciones y 29 circuitos energizados, priorizando 19 hospitales y dos impulsores de agua.

Esta nueva caída llega pocas horas después del sexto apagón total registrado el domingo a las 22:43, confirmado también por la UNE.

En ese contexto de recuperación mínima, la termoeléctrica Antonio Guiteras —la mayor planta del país, ubicada en Matanzas— había iniciado un arranque en frío a las 10:17 de la mañana con expectativas de sincronizarse al SEN entrada la noche.

La crisis eléctrica golpea también las telecomunicaciones. La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció este lunes afectaciones al servicio de telefonía celular a nivel nacional tras la rotura del grupo electrógeno que respalda eléctricamente uno de sus centros principales, con impacto en los prefijos 52, 509, 598 y 599.

Con esta nueva desconexión, millones de cubanos enfrentarán otra noche sin electricidad, y el restablecimiento del SEN —que ya avanzaba con lentitud— sufrirá una demora aún mayor, sin que el régimen haya ofrecido hasta el momento un cronograma concreto de recuperación.